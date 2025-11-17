Развитие центров обработки данных: Samsung воспользовалась дефицитом, подняв цены на чипы на 60%

Samsung Electronics в текущем месяце повысила цены на некоторые микросхемы памяти на 60% по сравнению с сентябрем. Этот рост вызван глобальной гонкой за строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом (ИИ), вызвавшей дефицит чипов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Новость о повышении цен подчеркивает, как бум искусственного интеллекта стимулирует значительный спрос не только на специализированные чипы для задач ИИ, но и на используемые в этих устройствах микросхемы памяти. Акции американских производителей чипов резко выросли после этого сообщения: Samsung – на 3%, Micron – на 4%, а SK Hynix – на 6%.

Повышение цен произошло после того, как Samsung, крупнейший в мире производитель микросхем памяти, отложил официальное объявление стоимости контрактов на поставку в октябре, хотя детали цен обычно объявляются ежемесячно.

Рост цен на микросхемы памяти DDR5, преимущественно используемые в серверах, усугубит финансовую нагрузку на крупные компании, строящие инфраструктуру данных. Они также угрожают увеличением себестоимости смартфонов, компьютеров и других продуктов, где эти чипы также используются.

Повышение цен на чипы

Тоби Гоннерман, президент дистрибьютора полупроводников Fusion Worldwide, сообщил, что многие крупнейшие производители серверов и строителей центров обработки данных "теперь признают, что они не получат достаточно продукции. Уплачиваемые ценовые надбавки являются чрезвычайными".

По его словам, контрактные цены южнокорейской фирмы на модули памяти DDR5 объемом 32 гигабайта (ГБ) выросли до 239 долларов в ноябре по сравнению со 149 долларами в сентябре.

Samsung также повысила цены на чипы DDR5 объемом 16 ГБ и 128 ГБ примерно на 50% до 135 и 1194 долларов соответственно. Цены на 64 ГБ DDR5 и 96 ГБ DDR5 выросли более чем на 30%. Рост цен подтвердил другой источник, знакомый с информацией от Samsung.

Производственные планы и прогнозы

Samsung отдельно объявила, что построит новую линию по производству чипов на своем заводе в Южной Корее, поскольку ожидает, что искусственный интеллект будет стимулировать спрос в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По словам отраслевых руководителей и аналитиков, ценовой кризис вызвал "панические покупки" у некоторых клиентов.

Хотя Samsung недавно отставала от конкурентов в предложении передовых чипов ИИ, этот дефицит является для компании благом. "Они действительно уверены, что цена вырастет. И главная причина заключается в том, что сейчас спрос действительно высок", - сказала аналитик TrendForce Элли Ванг, добавив, что в настоящее время заключаются долгосрочные соглашения на 2026-2027 годы.

Украина хотя и не строит центры обработки данных с искусственным интеллектом, однако активно развивает сферу искусственного интеллекта, считая ее одним из ключевых элементов цифровой трансформации и ускоренного экономического роста. Министерство цифровой трансформации играет ключевую роль в этом процессе, сосредотачиваясь на двух основных направлениях: практическом внедрении ИИ в государственные сервисы и формировании стабильного правового поля.

Одним из недавних примеров такой практической реализации является запуск нового цифрового портала Государственной службы статистики Украины (Госстат), который теперь имеет встроенный ШИ-ассистент StatGPT. Этот шаг демонстрирует, как правительство использует технологии ИИ для повышения эффективности и доступности публичных услуг.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что большинство самых передовых чипов искусственного интеллекта производства компании Nvidia будут зарезервированы исключительно для американских компаний. Они не будут допущены в Китай и другие страны.