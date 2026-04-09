Samsung побудує завод із виробництва пакування чипів у В'єтнамі за 4 млрд доларів

Південнокорейська корпорація Samsung Electronics планує інвестувати 4 мільярди доларів у будівництво заводу з виробництва упаковки мікросхем на півночі В'єтнаму.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відомо, що реалізація ініціативи відбуватиметься у кілька етапів, причому перша фаза фінансування передбачає виділення 2 мільярдів доларів.

Міністерство фінансів В'єтнаму вже підтвердило підготовку меморандуму про взаєморозуміння щодо цього напівпровідникового проекту.

Стратегічне значення

Нові потужності дозволять Samsung задовольнити зростаючий світовий попит на компоненти для центрів обробки даних та пристроїв із підтримкою штучного інтелекту.

Компанія, яка почала працювати у В'єтнамі ще у 2008 році, послідовно нарощує технологічну складність своїх операцій у країні.

Після створення потужної бази з виробництва смартфонів та дисплеїв конгломерат переходить до високотехнологічного етапу збирання та пакування напівпровідників.

Роль В'єтнаму в глобальних ланцюгах постачання

В'єтнам зміцнює статус ключового виробничого вузла для міжнародних корпорацій, що прагнуть диверсифікувати потужності за межами Китаю.

На тлі торговельних суперечок між Пекіном і Вашингтоном та запровадження тарифних обмежень країна демонструє стійке економічне зростання.

Станом на 2024 рік сукупні інвестиції Samsung в економіку В'єтнаму перевищили 23 мільярди доларів, що забезпечило роботою понад 90 000 місцевих фахівців.

Розвиток промислового кластеру

Провінція Тхай Нгуєн стає центральним майданчиком для електронної промисловості Samsung.

Окрім планів щодо нового заводу, на початку цього року компанія вже взяла на себе зобов'язання інвестувати 1,2 мільярда доларів у випуск високоякісних електронних плат.

Попередні вкладення у завод Samsung Electro-Mechanics у цьому ж регіоні раніше були доведені до рівня 2,3 мільярда доларів, що підтверджує наміри компанії закріпити статус В'єтнаму як головного глобального центру виробництва електроніки.

Нагадаємо, Samsung Electronics почала активніше залучати китайські компанії до виробництва компонентів для смартфонів на тлі зростання цін на напівпровідники, що посилює тиск на прибутковість галузі.