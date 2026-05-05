Apple ведет переговоры с Intel и Samsung по производству чипов в США

Технологический гигант Apple провел предварительные обсуждения с компаниями Intel и Samsung Electronics по поводу возможности производства основных процессоров для своих устройств на территории США.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Bloomberg News.

По данным источников, руководители Apple уже посетили строящийся завод Samsung в Техасе. Параллельно компания ведет переговоры с Intel о привлечении ее мощностей для выпуска фирменных чипов. Этот шаг может обеспечить Apple дополнительные варианты производства, кроме ее многолетнего эксклюзивного партнера – тайваньского TSMC.

Причины поиска новых партнеров и риски

Основным стимулом для диверсификации стали проблемы со снабжением, на которые Apple жаловалась во время последнего финансового отчета.

Ключевые факторы и опасения:

  • Дефицит компонентов: по словам Тима Кука, продажи iPhone сдерживались именно из-за нехватки передовых процессоров.
  • Технологическая зависимость: iPhone 17 использует те же сложные технологии TSMC, что и ведущие ШИ-чипы, поэтому Apple важно иметь резервную площадку.
  • Вопросы надежности: несмотря на переговоры, компания обеспокоена способностью Intel и Samsung обеспечить необходимые масштабы и стабильное качество, сравнимое с TSMC.

Обсуждения находятся на ранних стадиях, и никаких официальных заказов Intel или Samsung еще не получили. Представители компаний воздерживаются от официальных комментариев.

Напомним, Apple снова бьет рекорды: $111 млрд за квартал и рост продаж iPhone. Доходы корпорации за второй квартал финансового года, завершившийся 28 марта 2026 г., продемонстрировали лучший мартовский показатель в истории производителя. Несмотря на дефицит чипов, компании удалось добиться рекордных $111,2 млрд выручки

Автор:
Максим Кольц