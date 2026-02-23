У Києві викрили схему розтрати на держпідприємстві оборонної галузі: збитки оцінюються у 7 млн грн

Детективи БЕБ викрили посадовця оборонного підприємства, який організував закупівлю промислового устаткування за значно завищеними цінами, завдавши державі збитків на 7 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що один із керівників держпідприємства вирішив нажитися на терміновій закупівлі. У 2021 році через аварійний стан шахтної печі виникла потреба в заміні її частин. Скориставшись ситуацією, посадовець організував закупівлю з штучно завищеною очікуваною вартістю.

Для цього він залучив підконтрольні фірми. Ці компанії надали "конкурентні" комерційні пропозиції з майже однаковими, проте суттєво завищеними цінами.

Саме на підставі цих документів сформували очікувану вартість закупівлі.

Надалі державне підприємство провело закупівлю через електронну систему Prozorro та уклало договір із компанією, яка запропонувала "найнижчу" ціну серед поданих пропозицій. Після цього кошти в повному обсязі перерахували постачальнику.

Водночас проведена експертиза показала, що ринкова вартість обладнання була значно нижчою. Різниця між реальною ціною та сплаченою сумою становила майже 7 млн грн. Таким чином, державному підприємству завдано збитків в особливо великих розмірах.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах).

Раніше працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) припинили діяльність злочинної організації, яка заволоділа майже 3 мільярдами гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю протипіхотних мін для потреб ЗСУ, але фактично опинилися в кишенях шахраїв.