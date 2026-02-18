Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,30

43,19

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мільйонні збитки та тисячі зрубаних дерев: прокурори викрили схеми у трьох регіонах України

деревина
В Україні продовжують викривати схеми незаконних рубок дерев. / Freepik

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури задокументували низку правопорушень, пов’язаних із незаконним знищенням лісів. Загалом встановлено вирубку 4 486 дерев, що завдало збитків державі на суму понад 18 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Чернігівська область

У ДП "Корюківське лісове господарство" викрито схему порушення природоохоронного законодавства. Посадовці навмисно ділили лісові ділянки на площі менш як один гектар, щоб уникнути обов’язкової процедури оцінки впливу на довкілля. На підставі виданих лісорубних квитків було знищено 4 351 дерево. Збитки оцінюють у 9,4 млн грн. Головному лісничому та лісничому повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та незаконній порубці.

Черкаська область

Трьом інспекторам Національного природного парку "Білоозерський" повідомлено про підозру у службовій недбалості. Протягом 2024 року на підконтрольних їм ділянках незаконно зрубали 44 дерева (сосна, дуб, акація). Сума збитків через неналежне виконання обов’язків з охорони парку склала майже 7 млн грн.

Івано-Франківська область

За позовом прокуратури забезпечено стягнення понад 2,4 млн грн за вирубку 91 дерева в заповідному урочищі "Козакова долина". Постановою Верховного Суду від 11 лютого 2026 року рішення про стягнення коштів із відповідача залишено без змін. Серед знищених порід — дуби та буки.

За результатами роботи у 2025 році екологічні прокурори повідомили про підозру 54 працівникам лісової охорони. Загалом відкрито 42 кримінальні провадження за фактами незаконних рубок та супутніх правопорушень.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура повідомила про 13 кримінальних проваджень у сфері охорони довкілля на Івано-Франківщині. Йдеться про 15 підозр та збитки на 36,7 млн грн через незаконні рубки та службову недбалість при видачі лісорубних квитків.

Автор:
Тетяна Ковальчук