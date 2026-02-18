Мільйонні збитки та тисячі зрубаних дерев: прокурори викрили схеми у трьох регіонах України

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури задокументували низку правопорушень, пов’язаних із незаконним знищенням лісів. Загалом встановлено вирубку 4 486 дерев, що завдало збитків державі на суму понад 18 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Чернігівська область

У ДП "Корюківське лісове господарство" викрито схему порушення природоохоронного законодавства. Посадовці навмисно ділили лісові ділянки на площі менш як один гектар, щоб уникнути обов’язкової процедури оцінки впливу на довкілля. На підставі виданих лісорубних квитків було знищено 4 351 дерево. Збитки оцінюють у 9,4 млн грн. Головному лісничому та лісничому повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та незаконній порубці.

Черкаська область

Трьом інспекторам Національного природного парку "Білоозерський" повідомлено про підозру у службовій недбалості. Протягом 2024 року на підконтрольних їм ділянках незаконно зрубали 44 дерева (сосна, дуб, акація). Сума збитків через неналежне виконання обов’язків з охорони парку склала майже 7 млн грн.

Івано-Франківська область

За позовом прокуратури забезпечено стягнення понад 2,4 млн грн за вирубку 91 дерева в заповідному урочищі "Козакова долина". Постановою Верховного Суду від 11 лютого 2026 року рішення про стягнення коштів із відповідача залишено без змін. Серед знищених порід — дуби та буки.

За результатами роботи у 2025 році екологічні прокурори повідомили про підозру 54 працівникам лісової охорони. Загалом відкрито 42 кримінальні провадження за фактами незаконних рубок та супутніх правопорушень.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура повідомила про 13 кримінальних проваджень у сфері охорони довкілля на Івано-Франківщині. Йдеться про 15 підозр та збитки на 36,7 млн грн через незаконні рубки та службову недбалість при видачі лісорубних квитків.