На Івано-Франківщині викрито незаконну рубку дерев на 36,7 млн грн
Генеральна прокуратура повідомила про 13 кримінальних проваджень у сфері охорони довкілля на Івано-Франківщині. Йдеться про 15 підозр та збитки на 36,7 млн грн через незаконні рубки та службову недбалість при видачі лісорубних квитків.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Генпрокурора Руслана Кравченка.
Найбільший епізод стосується 748 незаконно зрубаних дерев у Національному природному парку "Гуцульщина". Підозри отримали колишні працівники ДП "Кутське лісове господарство".
Окремі провадження стосуються:
- недбалості при видачі лісорубних квитків у Коломийському САЛГ;
- незаконних рубок на території Яворівського, Устеріцького, Довгопільського, Белеївського, Перегінського, Поляницького та Марковецького лісництв;
- перевезення незаконно зрубаної деревини;
- порубки у захисних насадженнях регіональної філії "Львівська залізниця";
- рубок у Болехівській територіальній громаді.
Серед фігурантів — колишні керівники та лісничі державних лісгоспів, а також приватні особи. Кожен випадок задокументований експертизами та почеркознавчими дослідженнями. Кравченко наголосив, що всі встановлені факти отримають належну правову оцінку.
Додамо, у Житомирській області виявили 131 випадок незаконного використання сертифікатів походження лісоматеріалів. Їх використовувало одне з місцевих підприємств для експорту деревини.