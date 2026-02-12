Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Івано-Франківщині викрито незаконну рубку дерев на 36,7 млн грн

рубка дерев
На Івано-Франківщині викрито незаконну рубку дерев / Depositphotos

Генеральна прокуратура повідомила про 13 кримінальних проваджень у сфері охорони довкілля на Івано-Франківщині. Йдеться про 15 підозр та збитки на 36,7 млн грн через незаконні рубки та службову недбалість при видачі лісорубних квитків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Генпрокурора Руслана Кравченка.

Найбільший епізод стосується 748 незаконно зрубаних дерев у Національному природному парку "Гуцульщина". Підозри отримали колишні працівники ДП "Кутське лісове господарство".

Окремі провадження стосуються:

  • недбалості при видачі лісорубних квитків у Коломийському САЛГ;
  • незаконних рубок на території Яворівського, Устеріцького, Довгопільського, Белеївського, Перегінського, Поляницького та Марковецького лісництв;
  • перевезення незаконно зрубаної деревини;
  • порубки у захисних насадженнях регіональної філії "Львівська залізниця";
  • рубок у Болехівській територіальній громаді.

Серед фігурантів — колишні керівники та лісничі державних лісгоспів, а також приватні особи. Кожен випадок задокументований експертизами та почеркознавчими дослідженнями. Кравченко наголосив, що всі встановлені факти отримають належну правову оцінку.

Додамо, у Житомирській області виявили 131 випадок незаконного використання сертифікатів походження лісоматеріалів. Їх використовувало одне з місцевих підприємств для експорту деревини.

Автор:
Тетяна Гойденко