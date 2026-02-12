На Івано-Франківщині викрито незаконну рубку дерев на 36,7 млн грн

Генеральна прокуратура повідомила про 13 кримінальних проваджень у сфері охорони довкілля на Івано-Франківщині. Йдеться про 15 підозр та збитки на 36,7 млн грн через незаконні рубки та службову недбалість при видачі лісорубних квитків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Генпрокурора Руслана Кравченка.

Найбільший епізод стосується 748 незаконно зрубаних дерев у Національному природному парку "Гуцульщина". Підозри отримали колишні працівники ДП "Кутське лісове господарство".

Окремі провадження стосуються:

недбалості при видачі лісорубних квитків у Коломийському САЛГ;

незаконних рубок на території Яворівського, Устеріцького, Довгопільського, Белеївського, Перегінського, Поляницького та Марковецького лісництв;

перевезення незаконно зрубаної деревини;

порубки у захисних насадженнях регіональної філії "Львівська залізниця";

рубок у Болехівській територіальній громаді.

Серед фігурантів — колишні керівники та лісничі державних лісгоспів, а також приватні особи. Кожен випадок задокументований експертизами та почеркознавчими дослідженнями. Кравченко наголосив, що всі встановлені факти отримають належну правову оцінку.

Додамо, у Житомирській області виявили 131 випадок незаконного використання сертифікатів походження лісоматеріалів. Їх використовувало одне з місцевих підприємств для експорту деревини.