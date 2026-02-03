Продажі за рік сягнули майже 30 млрд грн: хто закуповує деревину "Лісів України"?

ДП “Ліси України” за підсумками 2025 року продало деревини майже на 30 млрд грн. Рейтинг найбільших покупців очолила компанія “Цунамі”, яка єдина витратила на закупівлі понад 1 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Ринок деревини України

Компанія "Цунамі" стала єдиним учасником ринку, який витратив на закупівлю лісоматеріалів понад 1 млрд грн. Ще три провідні деревообробні підприємства — "Свісс Кроно", "Українські лісопильні" та "Одек" Україна" - придбали деревини на суму понад 900 млн грн кожне.

Обсяг закупівель понад 500 млн грн також зафіксовано у шести учасників ринку:

ТОВ "Бренвель";

ПП "Тайфун-плюс";

ТОВ "УХЛК";

ФОП Крупський Роман Андріянович;

ТОВ "Кроноспан Рівне";

ТОВ "Кроноспан УА".

За видами продукції, "Цунамі", "Тайфун-плюс" та ФОП Крупський Роман Андріянович спеціалізуються на закупівлі дуба.

"Українські лісопильні", "Бренвель" та "УХЛК" є найбільшими гравцями в сегменті ділової сосни.

Компанія "Одек" Україна» посідає провідні позиції у сегменті вільхи та берези, що використовуються для виробництва фанери. Водночас "Свісс Кроно", "Кроноспан Рівне" та "Кроноспан УА" переважно закуповують дров’яну деревину, спеціалізуючись на виробництві плитної продукції, зокрема деревостружкових плит (ДСП).

Нагадаємо, ціни на паливні дрова для населення та соціальної сфери залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону.

Раніше також повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України.