Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Ивано-Франковской области разоблачена незаконная рубка деревьев на 36,7 млн грн

рубка деревьев
В Ивано-Франковской области разоблачена незаконная рубка деревьев / Depositphotos

Генеральная прокуратура сообщила о 13 уголовных производствах в сфере охраны окружающей среды в Ивано-Франковской области. Речь идет о 15 подозрениях и убытках на 36,7 млн грн из-за незаконных рубок и служебной халатности при выдаче лесорубных билетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Генпрокурора Руслана Кравченко.

Самый большой эпизод касается 748 незаконно срубленных деревьев в Национальном природном парке "Гуцульщина". Подозрения получили бывшие работники ГП "Кутское лесное хозяйство".

Отдельные производства касаются:

  • халатности при выдаче лесорубных билетов в Коломыйском САЛГ;
  • незаконных рубок на территории Яворивского, Устерицкого, Долгопольского, Белеевского, Перегинского, Поляницкого и Марковецкого лесничеств;
  • перевозка незаконно срубленной древесины;
  • порубки в защитных насаждениях регионального филиала "Львовская железная дорога";
  • рубок в Болеховском территориальном обществе.

Среди фигурантов бывшие руководители и лесничие государственных лесхозов, а также частные лица. Каждый случай документирован экспертизами и почерковедческими исследованиями. Кравченко подчеркнул, что все установленные факты получат должную правовую оценку.

В Житомирской области обнаружили 131 случай незаконного использования сертификатов происхождения лесоматериалов. Их использовало одно из местных предприятий для экспорта древесины.

Автор:
Татьяна Гойденко