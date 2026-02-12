- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Ивано-Франковской области разоблачена незаконная рубка деревьев на 36,7 млн грн
Генеральная прокуратура сообщила о 13 уголовных производствах в сфере охраны окружающей среды в Ивано-Франковской области. Речь идет о 15 подозрениях и убытках на 36,7 млн грн из-за незаконных рубок и служебной халатности при выдаче лесорубных билетов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Генпрокурора Руслана Кравченко.
Самый большой эпизод касается 748 незаконно срубленных деревьев в Национальном природном парке "Гуцульщина". Подозрения получили бывшие работники ГП "Кутское лесное хозяйство".
Отдельные производства касаются:
- халатности при выдаче лесорубных билетов в Коломыйском САЛГ;
- незаконных рубок на территории Яворивского, Устерицкого, Долгопольского, Белеевского, Перегинского, Поляницкого и Марковецкого лесничеств;
- перевозка незаконно срубленной древесины;
- порубки в защитных насаждениях регионального филиала "Львовская железная дорога";
- рубок в Болеховском территориальном обществе.
Среди фигурантов бывшие руководители и лесничие государственных лесхозов, а также частные лица. Каждый случай документирован экспертизами и почерковедческими исследованиями. Кравченко подчеркнул, что все установленные факты получат должную правовую оценку.
В Житомирской области обнаружили 131 случай незаконного использования сертификатов происхождения лесоматериалов. Их использовало одно из местных предприятий для экспорта древесины.