В Ивано-Франковской области разоблачена незаконная рубка деревьев на 36,7 млн грн

Генеральная прокуратура сообщила о 13 уголовных производствах в сфере охраны окружающей среды в Ивано-Франковской области. Речь идет о 15 подозрениях и убытках на 36,7 млн грн из-за незаконных рубок и служебной халатности при выдаче лесорубных билетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Генпрокурора Руслана Кравченко.

Самый большой эпизод касается 748 незаконно срубленных деревьев в Национальном природном парке "Гуцульщина". Подозрения получили бывшие работники ГП "Кутское лесное хозяйство".

Отдельные производства касаются:

халатности при выдаче лесорубных билетов в Коломыйском САЛГ;

незаконных рубок на территории Яворивского, Устерицкого, Долгопольского, Белеевского, Перегинского, Поляницкого и Марковецкого лесничеств;

перевозка незаконно срубленной древесины;

порубки в защитных насаждениях регионального филиала "Львовская железная дорога";

рубок в Болеховском территориальном обществе.

Среди фигурантов бывшие руководители и лесничие государственных лесхозов, а также частные лица. Каждый случай документирован экспертизами и почерковедческими исследованиями. Кравченко подчеркнул, что все установленные факты получат должную правовую оценку.

В Житомирской области обнаружили 131 случай незаконного использования сертификатов происхождения лесоматериалов. Их использовало одно из местных предприятий для экспорта древесины.