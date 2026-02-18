Миллионный ущерб и тысячи срубленных деревьев: прокуроры разоблачили схемы в трех регионах Украины

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры задокументировали ряд правонарушений, связанных с незаконным уничтожением лесов. В целом установлена вырубка 4 486 деревьев, что нанесло ущерб государству на сумму более 18 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Черниговская область

В ГП "Корюковское лесное хозяйство" разоблачена схема нарушения природоохранного законодательства. Чиновники намеренно делили лесные участки на площади менее одного гектара, чтобы избежать обязательной процедуры оценки воздействия на окружающую среду. На основании выданных лесорубных билетов было уничтожено 4351 дерево. Ущерб оценивается в 9,4 млн грн. Главному лесничему и лесничему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконной порубке.

Черкасская область

Трем инспекторам Национального природного парка "Белоозерский" поставлено в известность о подозрении в служебной халатности. В 2024 году на подконтрольных им участках незаконно срубили 44 дерева (сосна, дуб, акация). Сумма ущерба из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по охране парка составила почти 7 млн грн.

Ивано-Франковская область

По иску прокуратуры обеспечено взыскание более 2,4 млн. грн. за вырубку 91 дерева в заповедном урочище "Казакова долина". Постановлением Верховного Суда от 11 февраля 2026 года решение о взыскании средств с ответчика оставлено по-прежнему. Среди уничтоженных пород – дубы и буки.

По результатам работы в 2025 году экологические прокуроры сообщили о подозрении 54 работникам лесной охраны. Всего открыто 42 уголовных производства по фактам незаконных рубок и сопутствующих правонарушений.

Напомним, Генеральная прокуратура сообщила о 13 уголовных производствах в сфере охраны окружающей среды в Ивано-Франковской области. Речь идет о 15 подозрениях и убытках на 36,7 млн грн из-за незаконных рубок и служебной халатности при выдаче лесорубных билетов.