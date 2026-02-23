В Киеве разоблачили схему растраты на госпредприятии оборонной отрасли: убытки оцениваются в 7 млн грн

Детективы БЭБ разоблачили чиновника оборонного предприятия, организовавшего закупку промышленного оборудования по значительно завышенным ценам, нанеся государству миллионный ущерб.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что один из руководителей госпредприятия решил нажиться на срочной закупке. В 2021 году из-за аварийного состояния шахтной печи возникла необходимость в замене ее частей. Воспользовавшись ситуацией, чиновник организовал закупку с искусственно завышенной ожидаемой стоимостью.

С этой целью он привлек подконтрольные фирмы. Эти компании предоставили "конкурентные" коммерческие предложения по почти одинаковым, однако существенно завышенным ценам.

Именно на основании этих документов была сформирована ожидаемая стоимость закупки.

В дальнейшем государственное предприятие провело закупку через электронную систему Prozorro и заключило договор с компанией, предложившей "самую низкую" цену среди представленных предложений. После этого денежные средства в полном объеме перечислили поставщику.

В то же время проведенная экспертиза показала, что рыночная стоимость оборудования была значительно ниже. Разница между реальной ценой и уплаченной суммой составила около 7 млн грн. Таким образом, государственному предприятию нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенный по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах).

Ранее работники Государственного бюро расследований (ДБР) прекратили деятельность преступной организации, завладевшей почти 3 миллиардами гривен бюджетных средств, выделенных на закупку противопехотных мин для нужд ВСУ, но фактически оказавшихся в карманах мошенников.