Схема на 80 млн грн: СБУ задержала дельцов, которые наживались на лекарствах для ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала масштабную схему поставки лекарственных средств в медицинские учреждения, в частности для нужд Сил обороны, по искусственно завышенным ценам. По данным следствия, сделка нанесла государственному бюджету ущерб более чем на 80 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение СБУ.

В результате комплексных мероприятий в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях правоохранители задержали четырех представителей коммерческих структур.

Злоумышленники скупали препараты у производителей и импортеров, после чего перепродавали их бюджетным медучреждениям с существенным превышением разрешенной государством 10-процентной предельной надбавки.

В первую очередь речь идет о критически важных медсредствах для анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и лечения сложных инфекций.

Кроме того, зафиксировано использование фигурантами аффилированных предприятий для формирования искусственного налогового кредита с последующим выводом и обналичиванием средств.

В ходе 16 обысков по местам жительства и в офисах участников схемы изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карточки, печати и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время четырем задержанным сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 17 апреля Департамент стратегических расследований Нацполиции провел масштабную операцию по разоблачению коррупционных схем в сфере обеспечения Вооруженных Сил Украины топливной древесиной. Правоохранители провели 49 обысков на территории Киева и 15 областей страны.