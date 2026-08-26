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В Україні перевірили молочну продукцію: порушникам виписали штрафів на пів мільйона гривень

молоко
Сума штрафів за фальсифікацію молочки в Україні перевищила пів мільйона гривень / Depositphotos

За перші сім місяців 2026 року Держпродспоживслужба перевірила 238 продавців і виробників молочки, виявила 13 фактів порушень із маркуванням та оштрафувала винних на 570,7 тис. грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Держпродспоживслужба.

Питання контролю за молочною продукцією обговорили під час робочої наради щодо стану ринку, конкуренції та захисту прав споживачів.

"У 13 випадках встановлено порушення, зокрема щодо достовірності інформації про харчові продукти та їх маркування. Видано 11 приписів, до відповідальності притягнуто 8 осіб, загальна сума штрафів становила 570,7 тис. грн", — зазначили в установі.

Учасники також запропонували зміни для боротьби з фальсифікованими продуктами. Серед них — визначення на законодавчому рівні понять "фальсифікований харчовий продукт" і "харчове шахрайство"; встановлення відповідальності за виробництво та продаж такої продукції; перегляд обмежень на планові перевірки.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що навіть під час воєнного стану та обмежень на перевірки продовжують стежити за дотриманням закону та реагувати на порушення.

Раніше повідомлялося, що в Україні масово підробляють продукти, використовуючи замість натуральних компонентів більш дешеві замінники. Найбільше неякісного товару – серед молочної продукції та ковбасних виробів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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