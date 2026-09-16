Україна запустила програму довготривалого медичного догляду для ветеранів

В Україні запустили експериментальний проєкт із безоплатного довготривалого медичного догляду для окремих категорій ветеранів і ветеранок. Послуга передбачена для людей, які через поранення, травми або тяжкі захворювання потребують постійної медичної, реабілітаційної та соціальної підтримки.

Про це пише Dilo з посиланням на пресслужба КМДА.

Довготривалий догляд для ветеранів

Програма діятиме до 15 грудня 2026 року. Її спільно реалізують Міністерство у справах ветеранів, Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України.

Скористатися послугою можуть, зокрема, учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, якщо за станом здоров’я вони потребують значної допомоги сторонніх осіб.

Медичною підставою є показник 30 балів або менше за шкалою Бартела. Такий рівень функціональних обмежень має бути підтверджений щонайменше двома оцінюваннями з інтервалом не менше 28 календарних днів.

Що передбачає програма

Довготривалий догляд охоплює не лише медичне спостереження. Пацієнтам надаватимуть комплексну допомогу відповідно до їхнього стану та індивідуальних потреб.

Зокрема, медичні працівники контролюватимуть стан здоров’я та прийом ліків, проводитимуть необхідні обстеження й лікування, запобігатимуть ускладненням, інфекціям і пролежням, а також забезпечуватимуть знеболення.

Пакет також включає гігієнічний догляд, харчування, підтримувальну реабілітацію, психологічну та духовну підтримку. Членів родини або законних представників пацієнта навчатимуть навичкам домашнього догляду та самообслуговування.

Послугу оплачують із державного бюджету через НСЗУ. Держава компенсує медзакладу кожен день перебування пацієнта в стаціонарі.

Розмір оплати залежить від функціонального стану людини за шкалою Бартела:

5452,52 грн на день - для пацієнтів із показником 20 балів або менше;

3484,30 грн на день - для пацієнтів із показником від 21 до 30 балів.

Чим нижчим є показник за шкалою Бартела, тим більшої допомоги потребує пацієнт і тим вищим є тариф на його догляд.

Як отримати послугу

Для отримання довготривалого догляду пацієнту необхідне направлення сімейного або лікуючого лікаря. Воно не потрібне у разі переведення людини з іншого закладу охорони здоров’я.

Медзаклади, які відповідають вимогам програми, укладають договори з НСЗУ на надання послуг довготривалого догляду.

Проєкт є частиною нової моделі безперервної підтримки ветеранів, які мають значні наслідки поранень, травм або тяжких захворювань.

Нагадаємо, у 2027 році на підтримку ветеранів планують закласти до державного бюджету близько 18,5 млрд грн. Кошти мають спрямувати, зокрема, на житлові програми для ветеранів-ВПО, медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Нині в Україні налічується понад 1,5 млн ветеранів.