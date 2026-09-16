ЄС попередньо схвалив п’ять оборонних проєктів: кожен отримає €60 млн

Представники країн-членів ЄС попередньо схвалили п’ять Європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI). Кожен із них претендує на €60 млн фінансування. Проєкти охоплюють протиповітряну оборону, морську безпеку, космос, безпілотні системи та боротьбу з дронами, а також моніторинг східного флангу ЄС.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення "Укрінформу".

Які напрями охоплять проєкти

За словами представника Ірландського головування, схвалені ініціативи мають посилити спроможності ЄС у ключових сферах оборони.

Йдеться, зокрема, про:

протиповітряну оборону;

морську безпеку;

космічні можливості;

використання безпілотників і боротьбу з дронами;

моніторинг східного флангу ЄС.

Європейські оборонні проєкти спільного інтересу передбачають спільну реалізацію промислових проєктів країнами ЄС для розвитку оборонних спроможностей та зміцнення європейської оборонної промисловості.

Коли рішення стане остаточним

Попереднє схвалення Coreper має бути наступним кроком перед формальним ухваленням рішення Радою ЄС. За інформацією Ірландського головування, остаточне рішення очікується на засіданні Ради ЄС із питань закордонних справ у форматі міністрів оборони 28 вересня.

Нинішнє рішення стало продовженням роботи над EDPCI, яку Європейська рада закликала прискорити у червні 2026 року.

П’ять проєктів є першою хвилею EDPCI. Другий конкурс пропозицій планують оголосити до кінця квітня 2027 року.

Раніше повідомлялось, Україна закликає партнерів виділити додаткове фінансування на виробництво українських дронів і передати ракети для посилення протиповітряної оборони до початку зими. Загальна потреба в додаткових коштах оцінюється приблизно у $27 млрд.