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ЕС предварительно одобрил пять оборонных проектов: каждый получит €60 млн

война, оружие, ВСУ
ЕС выделит по €60 млн на пять совместных оборонных проектов / Генеральный штаб ВСУ

Представители стран-членов ЕС одобрили пять Европейских оборонных проектов совместного интереса (EDPCI). Каждый из них претендует на €60 млн. финансирования. Проекты включают противовоздушную оборону, морскую безопасность, космос, беспилотные системы и борьбу с дронами, а также мониторинг восточного фланга ЕС.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение "Укринформа".

Какие направления охватят проекты

По словам представителя Ирландского председательства, одобренные инициативы должны усилить возможности ЕС в ключевых сферах обороны.

Речь идет, в частности, о:

  • противовоздушную оборону;
  • морскую безопасность;
  • космические возможности;
  • использование беспилотников и борьбу с дронами;
  • Мониторинг восточного фланга ЕС.

Европейские оборонные проекты совместного интереса предполагают совместную реализацию промышленных проектов странами ЕС для развития оборонных возможностей и укрепления европейской оборонной промышленности.

Когда решение станет окончательным

Предварительное одобрение Coreper должно быть следующим шагом перед формальным принятием решения Советом ЕС. По информации Ирландского председательства, окончательное решение ожидается на заседании Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны 28 сентября.

Нынешнее решение стало продолжением работы над EDPCI, которую Европейский совет призвал ускорить в июне 2026 года.

Пять проектов являются первой волной EDPCI. Второй конкурс предложений планируется объявить до конца апреля 2027 года.

Ранее сообщалось, что Украина призывает партнеров выделить дополнительное финансирование на производство украинских дронов и передать ракеты для усиления противовоздушной обороны к началу зимы. Общая потребность в дополнительных средствах оценивается примерно в $27 млрд.

Автор:
Ольга Опенько

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