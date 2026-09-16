Известная сеть пиццерий закрывает свои заведения во всех торговых центрах Киева

Сеть пиццерий 1708 года решила закрыть все свои заведения в торговых центрах Киева. Причина — снижение количества чеков на фудкортах и падение выручки из-за воздушных тревог.

Как пишет Dilo, об этом рассказал соучредитель и СЕО сети пиццерий 1708 Владимир Гнатюк в интервью сообществу Poster "Ревет и стонет ресторатор".

Почему сеть покидает ТРЦ

По словам соучредителя, сеть сначала рассматривала торговые центры как способ быстро открывать новые заведения. Однако с 2024 года количество чеков на фудкортах стало постоянно снижаться.

В 2026 году сеть уже вышла из Lavina Mall и Retroville, а последним заведением в киевских ТРЦ оставался Respublika Park.

"Мы договорились о временном ослаблении арендных условий, но пока готовился этот материал, приняли решение - полностью выходим из всех ТРЦ Киева", - отметил Гнатюк. В то же время, точка в Cherry Mall в Вишневом пока остается единственным заведением сети в торговом центре.

В то же время из-за большого количества воздушных тревог валовая выручка точек 1708 в торговых центрах может проседать до 35%.

Что происходит с продуктами

Ситуацию с поставками Гнатюк проблемой не считает. Для каждой товарной позиции 1708 имеет основного и альтернативного поставщика.

Однако из-за проблем с логистикой производители, в частности моцареллы и соусов, меняют входное сырье. Поэтому может изменяться конечный продукт, и он не всегда отвечает требованиям сети. В таких случаях 1708 г. возвращала производителям крупные партии продукции.

По предварительным оценкам сети, в сентябре фудкост может возрасти примерно на 1,5-1,8%.

"Мы уже видим подорожание продукции из-за изменений в логистике, ажиотажа и частичного дефицита. Точно посчитать рост себестоимости пока сложно из-за остатков, партийности закупок и разных поставщиков в городах", — отметил Гнатюк.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов Gastro Family может закрыть несколько заведений. По словам ресторатора Елены Борисовой каждый вражеский обстрел или длительная воздушная тревога означают для заведений утраченных посетителей, простое оборудование и дополнительные списания продуктов.