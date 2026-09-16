Казахстан хоче збільшити поставки газу з Росії: що стало причиною

Казахстан планує придбати у російського “Газпрому” 11 мільярдів кубометрів газу у 2026 році та 9 мільярдів кубометрів у 2027 році.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Збільшення закупівель зумовлене технічними збоями на одному з найбільших казахстанських родовищ.

"Обсяги ⁠обговорюються. Цього року у нас були невеликі технічні збої на нашому великому родовищі. Минулого року ми брали 4 мільярди кубометрів, а цього року — 11 мільярдів кубометрів. Наступного року ми ‌приблизно обговорюємо близько 9 мільярдів кубометрів", — повідомив віцеміністр енергетики Казахстану Кайирхан Туткишбаєв.

Наразі Казахстан підписав з "Газпромом" доповнення до чинного контракту, а наприкінці року сторони планують розпочати переговори щодо укладення довгострокової угоди.

Окрім прямих закупівель, представники Казахстану та російської компанії обговорили співпрацю у форматі реекспорту, досягнувши повного розуміння завдяки прозорій ціновій політиці.

Раніше голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив про загальне збільшення постачань газу до країн Центральної Азії, зокрема Казахстану, Киргизії та Узбекистану, майже на 70 відсотків.

Водночас Росія тимчасово призупинить постачання природного газу до Вірменії через нібито проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на своїй території.