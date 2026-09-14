Росія припиняє постачання газу до Вірменії: що відомо про ситуацію

Росія тимчасово призупинить постачання природного газу до Вірменії через нібито проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на своїй території.

Як пише Dilo, про це повідомила Meduza, посилаючись на "Газпром Вірменія".

Зазначається, що технічні заходи здійснюватимуться на магістральному газопроводі "Північний Кавказ — Закавказзя", а саме призупинення блакитного палива триватиме з 15 по 25 вересня.

У вірменській газорозподільній компанії запевнили, що протягом усього цього періоду безперебійне та надійне газопостачання споживачів республіки здійснюватиметься без жодних обмежень.

Це стане можливим завдяки залученню внутрішніх резервів країни, а також постачанню додаткових обсягів природного палива з сусіднього Ірану.

Загострення відносин Москви та Єревана

Meduza нагадує, що відносини між Москвою та Єреваном загострилися напередодні парламентських виборів у Вірменії на початку червня. Росія регулярно звинувачує прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у проведенні прозападного курсу. У відповідь на прагнення Єревана інтегруватися з Європою Москва почала запроваджувати різноманітні обмеження на імпорт вірменської продукції.

Крім того, Росія спільно з Білоруссю, Казахстаном та Киргизстаном вимагає від вірменської влади проведення референдуму щодо остаточного визначення геополітичного вектора.

В травні у Кремлі заявили, що Вірменія може втратити "дуже привабливу" ціну, яку вона платить за російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією. 9 травня Путін також заявив журналістам, що для Вірменії було б логічно провести референдум щодо її прагнень інтеграції в ЄС.