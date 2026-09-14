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Россия прекращает поставки газа в Армению: что известно о ситуации

газ
Армения останется без российского газа / Depositphotos

Россия временно приостановит поставки природного газа в Армению из-за якобы проведения планово-профилактических и ремонтных работ на своей территории.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Meduza, ссылаясь на "Газпром Армения".

Отмечается, что технические мероприятия будут осуществляться на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье", а именно приостановка голубого топлива продлится с 15 по 25 сентября.

В армянской газораспределительной компании заверили, что в течение всего этого периода бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений.

Это станет возможным благодаря привлечению внутренних резервов страны, а также поставке дополнительных объемов природного топлива из соседнего Ирана.

Обострение отношений Москвы и Еревана

Meduza напоминает, что отношения между Москвой и Ереваном обострились в преддверии парламентских выборов в Армении в начале июня. Россия регулярно обвиняет премьер-министра Никола Пашиняна в проведении прозападного курса. В ответ на стремление Еревана интегрироваться с Европой, Москва начала вводить различные ограничения на импорт армянской продукции.

Кроме того, Россия совместно с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном требует от армянских властей проведения референдума по поводу окончательного определения геополитического вектора.

В мае в Кремле заявили, что Армения может потерять "очень привлекательную" цену, которую она платит за российский газ, если откажется от интеграции с Россией. 9 мая Путин также заявил журналистам, что для Армении было бы логично провести референдум по ее стремлениям интеграции в ЕС.

Автор:
Татьяна Бессараб

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