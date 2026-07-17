Кінець Росії як газової наддержави: акції "Газпрому" впали нижче мінімуму за 20 років

Акції російського "Газпрому" на Московській біржі оновили мінімальні значення за 20 років історії торгів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Вартість однієї акції "Газпрому" 16 липня знизилася до позначки 83,98 рубля ($1,07), опустившись нижче мінімального рівня у 84 рублі, зафіксованого під час фінансової кризи 2008 року,

Капіталізація "Газпрому" з початку року зменшилася приблизно на 1 трлн рублів (близько $13 млрд — ред.) і зараз становить лише 2 трлн рублів ($25,66 млрд).

Для порівняння: капіталізація Pop Mart, виробника ляльок Лабубу, становить $28 млрд. Це у 38 разів менше за $1 трлн — саме такої капіталізації компанії обіцяв досягти її очільник Олексій Міллер 20 років тому.

Загалом, порівняно з піковими значеннями 2021 року, акції "Газпрому" подешевшали майже на 80%.

Кінець Росії як газової наддержави

Колишній віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв заявив, що події навколо "Газпрому" свідчать про кінець Росії як газової наддержави.

«Російська газова промисловість зазнала стратегічної поразки — не в сенсі разового провалу, а в сенсі втрати структурної позиції, яку практично неможливо відновити в прийнятні терміни», — сказав він.

Експорт "Газпрому" скоротився майже на дві третини — з 200 млрд кубометрів у 2021 році — і повернувся до показників середини 1980-х років. Серед великих клієнтів у компанії залишилися лише Китай і Туреччина. У Європі газ "Газпрому" продовжують купувати Угорщина, Словаччина та Греція, проте й ці поставки можуть припинитися у 2027 році через газове ембарго ЄС.

Понад 50% експорту "Газпрому" припадає на Китай, і компанія практично не має альтернатив для нарощування постачань до інших регіонів.

Падіння акцій російського газового монополіста почалося наприкінці березня, коли стало зрозуміло, що переговори щодо мирного врегулювання в Україні зайшли в глухий кут. Обвал прискорився на тлі новин про те, що Китай де-факто призупинив переговори щодо газопроводу "Сила Сибіру-2", за допомогою якого Кремль сподівався замінити втрачені газові ринки Європи.