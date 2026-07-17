Конец России как газовой сверхдержавы: акции "Газпрома" упали ниже минимума за 20 лет

Акции российского "Газпрома" на Московской бирже обновили минимальные значения за 20 лет истории торгов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Стоимость одной акции "Газпрома" 16 июля снизилась до отметки 83,98 рубля ($1,07), опустившись ниже минимального уровня в 84 рубля, зафиксированного во время финансового кризиса 2008 года,

Капитализация "Газпрома" с начала года уменьшилась примерно на 1 трлн рублей (около $ 13 млрд – ред.) и сейчас составляет лишь 2 трлн рублей ( $ 25,66 млрд).

Для сравнения: капитализация Pop Mart, производителя кукол Лабубу, составляет $28 млрд. Это в 38 раз меньше $1 трлн. - именно такой капитализации компании обещал добиться ее руководитель Алексей Миллер 20 лет назад.

В целом по сравнению с пиковыми значениями 2021 года акции "Газпрома" подешевели почти на 80%.

Конец России как газовой сверхдержавы

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев заявил, что события вокруг "Газпрома" свидетельствуют о конце России как газовой сверхдержаве.

"Российская газовая промышленность потерпела стратегическое поражение - не в смысле разового провала, а в смысле потери структурной позиции, которую практически невозможно восстановить в приемлемые сроки", - сказал он.

Экспорт "Газпрома" сократился почти на две трети - с 200 млрд кубометров в 2021 году - и вернулся к показателям середины 1980-х годов. Среди крупных клиентов у компании остались только Китай и Турция. В Европе газ "Газпрома" продолжают покупать Венгрия, Словакия и Греция, однако эти поставки могут прекратиться в 2027 году из-за газового эмбарго ЕС.

Более 50% экспорта "Газпрома" приходится на Китай, и у компании практически нет альтернатив для наращивания поставок в другие регионы.

Падение акций российского газового монополиста началось в конце марта, когда стало ясно, что переговоры по мирному урегулированию в Украине зашли в тупик. Обвал ускорился на фоне новостей о том, что Китай де-факто приостановил переговоры по газопроводу "Сила Сибири-2", с помощью которого Кремль надеялся заменить утраченные газовые рынки Европы.