Акции "Газпрома" пробивают "дно" на новостях о прекращении переговоров с Китаем

15 июля акции "Газпрома" на Московской бирже обновили минимумы за последние 17 лет на фоне новостей о том, что Китай де-факто приостановил переговоры по газопроводу "Сила Сибири-2", с помощью которого Кремль надеялся заменить утраченные газовые рынки Европы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что в ходе торгов акции "Газпрома" опускались до отметки 90,21 рубля – самого низкого с 20 ноября 2008 года, теряя в моменте почти 3%.

С начала июля "Газпром" подешевел на 11%, с начала года — на 27%, а по предвоенным рекордам осени 2021 года потерял почти 80% капитализации.

Сейчас российский газовый монополист стоит 2,147 трлн рублей, или $28 млрд – в 36 раз меньше капитализации в $1 триллион, достичь которого два десятилетия назад обещал глава компании Алексей Миллер.

Поставки "Газпрома" на европейский рынок упали до минимума с начала 1970-х годов, а планы перебросить экспортируемый в ЕС газ на китайский рынок испытывают фиаско.

Китай остановил переговоры с Россией по новому газопроводу "Сила Сибири-2"

Как писал The Wall Street Journal, во время последнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили больше не ставить вопрос о новом газопроводе "Сила Сибири-2" до тех пор, пока российские условия не изменятся.

Китай, по словам источников WSJ, требует снизить цену на газ до внутрироссийского уровня, что в 5 раз ниже текущих цен "Газпрома" для КНР, которые уже включают скидку более 30%.

Инвестиции в "Силу Сибири-2" оцениваются в $10 млрд. Кроме того, если газопровод пройдет через Монголию, то неизбежен вопрос, по какой цене Монголия согласится покупать российский газ, чтобы участвовать в проекте.

Ранее сообщалось, что в Кремле не верят в возможное заключение соглашения с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" в ближайшее время.

О газопроводе "Сила Сибири – 2"

Проектирование магистрального газопровода "Сила Сибири – 2" в Китай через Монголию началось в сентябре 2020 года. Планировалось, что новый газопровод будет введен в эксплуатацию до 2027 года.

В 2025 году российский "Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о строительство газопровода "Сила Сибири 2". Планировалось, что первые поставки через будущий дальневосточный газопровод в Китай состоятся уже в 2027 году.

При этом Министерство экономики России прогнозирует, что продажи природного газа в Китай будут гораздо менее прибыльными, чем поставки в Европу и Турцию, что подчеркивает негативное влияние растущей зависимости Кремля от этой азиатской страны.