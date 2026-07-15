Китай остановил переговоры с Россией по новому газопроводу "Сила Сибири-2"

Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о строительстве нового газопровода "Сила Сибири-2", от которого Кремль ждет замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин в мае, когда глава Кремля надеялся наконец договориться о строительстве нового газопровода, китайские чиновники призвали российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос, пока условия не изменятся.

Потому Путин не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина подписать соглашение о строительстве нового крупного газопровода "Сила Сибири-2", который Кремль считает критически важным после потери европейского рынка газа.

Китай требует скидки

По словам собеседников WSJ, Китай требует от Кремля существенного снижения стоимости газа: он готов подписать контракт на поставку только при условии, что цена будет находиться на внутрироссийском уровне. А это около $50 за тысячу кубометров.

Китай и сейчас закупает газ у российского "Газпрома" со значительными скидками к мировым ценам. В этом году он платит $258,8 за тысячу кубометров — на 39% меньше других клиентов ($420,2). В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР снизится до $223,9 за тысячу кубов, а скидка будет составлять 34%.

Российская делегация, которая в мае ездила с Путиным в Пекин, "уперлась в стену", говорят источники WSJ: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала "Силу Сибири-2". Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и в 8 раз ниже, чем у других клиентов "Газпрома".

До начала войны с Украиной российский газ закупала Европа, но с тех пор поставки на некогда ключевой зарубежный рынок "Газпрома" сократились до минимума с начала 1970-х годов.

Не исключено, что Китай никогда не подпишет контракт с "Газпромом", считает Йорг Вуттке, партнер DGA Group в Вашингтоне: в мире сейчас достаточно газа, а потребление импортируемого в КНР газа, как ожидается, достигнет пика в середине 2030-х. "Зачем им связывать себя обязательством по трубопроводу, строительство которого займет 6 лет, а затем увеличивать зависимость от России, когда они могут получить газ из любых других стран?" – объясняет Вутке.

Александр Габуев, директор Carnegie Russia Eurasia Center, считает, что Си предпочитает "мариновать" Путина до тех пор, пока тот не согласится на какие-либо условия. "Подождать, пока экономическая ситуация в России ухудшится еще больше, когда Россия реально окажется на коленях, чтобы подписаться под условиями, которые будут выгодны Китаю", - описывает Габуев китайский подход к переговорам.

Ранее сообщалось, что в Кремле не верят в возможное заключение соглашения с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" в ближайшее время.

О газопроводе "Сила Сибири – 2"

Проектирование магистрального газопровода "Сила Сибири – 2" в Китай через Монголию началось в сентябре 2020 года. Планировалось, что новый газопровод будет введен в эксплуатацию до 2027 года.

В 2025 году российский "Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о строительство газопровода "Сила Сибири 2". Планировалось, что первые поставки через будущий дальневосточный газопровод в Китай состоятся уже в 2027 году.

При этом Министерство экономики России прогнозирует, что продажи природного газа в Китай будут гораздо менее прибыльными, чем поставки в Европу и Турцию, что подчеркивает негативное влияние растущей зависимости Кремля от этой азиатской страны.