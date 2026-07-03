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У Путина смирились с нежеланием Китая строить газопровод "Сила Сибири-2"

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В Кремле не верят в возможное заключение соглашения с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" в ближайшее время.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс .

По его словам, пока рано говорить, удастся ли достичь окончательной договоренности с Китаем на Восточном экономическом форуме, который состоится в начале сентября во Владивостоке.

Песков утверждает, что диалог о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" между Россией и Китаем продолжается "на корпоративном уровне".

"Пока у нас нет такой информации. Это корпоративный процесс… Понятно, что на корпоративном уровне обсуждение этой темы будет продолжаться. Но состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сейчас сказать не могу", — подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин в мае не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина   подписать соглашение о строительстве   нового крупного газопровода "Сила Сибири-2", который Кремль считает критически важным после потери европейского рынка газа.

В 2025 году российский "Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о   строительство газопровода "Сила Сибири 2". Планировалось, что первые поставки через будущий дальневосточный газопровод в Китай состоятся уже в 2027 году.

При этом Министерство экономики России прогнозирует, что   продажи природного газа в Китай   будут гораздо менее прибыльными, чем поставки в Европу и Турцию, что подчеркивает негативное влияние растущей зависимости Кремля от этой азиатской страны.

Автор:
Светлана Манько