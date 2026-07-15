Акції "Газпрому" пробивають "дно" на новинах про припинення переговорів із Китаєм

15 липня акції "Газпрому" на Московській біржі оновили мінімуми за останні 17 років на тлі новин про те, що Китай де-факто призупинив переговори щодо газопроводу "Сила Сибіру-2", за допомогою якого Кремль сподівався замінити втрачені газові ринки Європи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що в ході торгів акції "Газпрому" опускалися до позначки 90,21 рубля - найнижчого з 20 листопада 2008 року, втрачаючи в моменті майже 3%.

З початку липня "Газпром" подешевшав на 11%, з початку року — на 27%, а щодо передвоєнних рекордів осені 2021 втратив майже 80% капіталізації.

Зараз російський газовий монополіст коштує 2,147 трлн рублів, або $28 млрд — у 36 разів менше капіталізації в $1 трильйон, досягти якого два десятиліття тому обіцяв голова компанії Олексій Міллер.

Постачання "Газпрому" на європейський ринок впали до мінімуму з початку 1970-х років, а плани перекинути газ, що експортується в ЄС, на китайський ринок зазнають фіаско.

Китай зупинив переговори з Росією щодо нового газопроводу "Сила Сибіру-2"

Як писав The Wall Street Journal, під час останнього візиту Володимира Путіна до Пекіна китайські чиновники попросили більше не порушувати питання про новий газопровід "Сила Сибіру-2" доти, доки російські умови не зміняться.

Китай, за словами джерел WSJ, вимагає знизити ціну на газ до внутрішньоросійського рівня, що в 5 разів нижче за поточні ціни "Газпрому" для КНР, які вже включають знижку понад 30%.

Інвестиції в "Силу Сибіру-2" оцінюються в $10 млрд. Крім того, якщо газопровід пройде через Монголію, то неминуче виникне питання, за якою ціною Монголія погодиться купувати російський газ, щоб брати участь у проєкті.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі не вірять у можливе укладення угоди з Китаєм щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" найближчим часом.

Про газопровід "Сила Сибіру – 2"

Проєктування магістрального газопроводу "Сила Сибіру – 2" до Китаю через Монголію розпочалося у вересні 2020 року. Планувалося, що новий газопровід введуть в експлуатацію до 2027 року.

У 2025 році російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Планувалося, що перші поставки через майбутній далекосхідний газопровід до Китаю відбудуться вже у 2027 році.

При цьому Міністерство економіки Росії прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину, що підкреслює негативний вплив зростаючої залежності Кремля від цієї азійської країни.