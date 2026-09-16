RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

+0,02

EUR

51,51

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,84

44,73

EUR

52,01

51,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Туреччина зупинила закупівлю вугілля в РФ через удари по суднах у Чорному морі

коксівне вугілля
Туреччина зупинила закупівлю вугілля в РФ через удари по суднах у Чорному морі

У липні 2026 року Туреччина повністю припинила імпорт російського коксівного вугілля на тлі атак на торговельні судна та порти в Чорному морі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За підсумками січня – червня 2026 року експорт твердого палива з Росії до Туреччини скоротився на 29,9% у річному вимірі — до 224,5 тис. тонн. Окрім морської блокади, на падіння вплинули зростання внутрішніх залізничних тарифів у РФ та висока вартість перевалки через російські північно-західні порти, що позбавило експортерів змоги надавати колишні знижки.

Переорієнтація ринку на альтернативних постачальників

Щоб компенсувати дефіцит сировини з РФ, турецькі металурги оперативно переорієнтувалися на інші країни. Постачання американського вугілля за сім місяців зросли на 70% і досягли 1,88 млн тонн, а конкретно в липні обсяги зі США підскочили втричі рік до року — до 469 тис. тонн. 

Крім того, у липні Анкара вперше у 2026 році імпортувала коксівне вугілля з Великої Британії та Казахстану, а також законтрактувала додаткові партії сировини в Колумбії та Південно-Африканській Республіці.

Експерти зазначають, що навіть у разі стабілізації безпекової ситуації в акваторії Чорного моря сформовані ланцюжки постачання зі США та Колумбії не дадуть змоги російським експортерам повернути втрачені позиції на турецькому ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина підпише угоду з Росією про збільшення імпорту добрив. Анкара планує укласти меморандум про взаєморозуміння з Москвою для нарощування закупівель азотних добрив, щоб розв'язати труднощі з постачанням карбаміду від виробників із Перської затоки.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності