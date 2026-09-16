4,5 га біля Києва за $600 тисяч: у Ворзелі продають ділянку з недобудовами

У Ворзелі Київської області виставили на продаж земельну ділянку площею 4,5 га з фасадом на міжнародну трасу Київ–Ковель (Е373/М07). Вартість об'єкта становить $600 тис. На території розташовані об'єкти незавершеного будівництва загальною площею 8846 кв. м, а також трансформаторна підстанція, газорозподільний пункт і дві артезіанські свердловини.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення Inventure.

Що продають

Площа забудови на території становить 3503,2 кв. м. До складу незавершеного комплексу входять головний корпус площею 7178,8 кв. м, котельня, виварій, гараж на 23 автомобілі, а також низка інженерних споруд.

На території також є трансформаторна підстанція, дизельна електростанція та газорозподільний пункт. Крім того, ділянка має дві законсервовані артезіанські свердловини.

За даними продавця, поблизу розташовані три лінії електропостачання 10 кВ, одна з яких є підземним силовим кабелем, а приблизно за 1,2 км проходить лінія 110 кВ.

Локація

Ділянка безпосередньо примикає до траси Київ–Ковель та має прямий заїзд. До станції метро "Академмістечко" - близько 24 км, до центру Києва - близько 37 км. Відстань до вантажної залізничної станції Немішаєве становить приблизно 4,5 км.

Територія межує з лісовим масивом і розташована в рекреаційній зоні. Поєднання транспортної доступності, площі та наявної інфраструктури дає можливість використовувати об'єкт для різних типів девелопменту.

Що можна реалізувати

Серед потенційних сценаріїв використання продавець називає логістичний хаб, виробничо-складський комплекс, малоповерхову житлову забудову, заміський готель, санаторій або рекреаційний комплекс.

Цільове призначення земельної ділянки - 03.15, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. За інформацією продавця, його можна змінити відповідно до майбутнього проєкту.

Земля перебуває у довгостроковій оренді строком на 49 років, починаючи з 2009 року. Продаж передбачає передачу нерухомого майна разом із правом оренди земельної ділянки. Також сторони можуть розглянути партнерський формат, за якого власник вносить землю в проєкт, а інвестор - кошти на його розвиток.

Ціна об'єкта - $600 тис.

Раніше повідомлялося, що в індустріальному парку в селі Острів на Тернопільщині пропонують до продажу м’ясопереробний комплекс загальною площею близько 15 тисяч квадратних метрів.