Німеччина перебудовує лікарні під воєнний сценарій

Німеччина перевіряє готовність своєї медичної системи до можливого воєнного сценарію, за якого до країни щодня можуть надходити до 1000 поранених військових. Лікарні оцінюють потребу в додаткових ліжках, медикаментах, захисті від дронів і відновленні підземних медичних об'єктів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

Одним із таких об'єктів є військовий госпіталь в Ульмі, під яким розташований медичний бункер часів Холодної війни. Його завершили у 1979 році для роботи медиків у разі ядерного удару. Об'єкт може вмістити до 2000 людей протягом 90 днів.

Протягом десятиліть бункер практично не використовували, однак тепер німецькі військові розглядають можливість його відновлення. Для цього знадобляться мільйони євро на модернізацію систем вентиляції та енергопостачання.

Бундесвер у своїх оцінках виходить зі сценарію, за якого у разі російського вторгнення на територію НАТО до Німеччини можуть щодня прибувати до 1000 поранених військових. П'ять військових госпіталів країни в такому разі швидко вичерпають свої можливості, тому до лікування доведеться масово залучати цивільні медзаклади.

"Чи готова наша система охорони здоров'я до цього? Єдина відповідь: ні", — заявив головний медичний директор і командир військового госпіталю в Ульмі Бенедикт Фрімерт.

Окремою проблемою залишається нестача лікарів із досвідом лікування воєнних травм. За наведеними у матеріалі оцінками, таких фахівців у Німеччині лише кілька сотень.

Бундесвер разом із Німецьким травматологічним товариством проводить для цивільних хірургів навчання з роботи під час масових втрат і лікування бойових травм. Водночас найбільш інтенсивні програми можуть підготувати лише 50–100 хірургів на рік.

У березні німецькі військові провели найбільші медичні навчання за останні десятиліття. Вони моделювали напад на Литву та евакуацію поранених до лікарень Берліна і Бранденбурга.

Німецька влада також готує зміни, які мають забезпечити в режимі реального часу інформацію про кількість лікарняних ліжок, запаси медикаментів і наявність персоналу з необхідними навичками.

До підготовки долучаються і приватні компанії. Біотехнологічна CSL, зокрема, оцінює ризик втрати частини персоналу через можливий призов резервістів та перевіряє, як підтримувати виробництво критично важливих препаратів у разі різкого зростання попиту.

Лікарні також розглядають додатковий фізичний захист — куленепробивне скло, бар'єри від дронів та переобладнання підземних приміщень під укриття. В Університетській лікарні Ульма, наприклад, вивчають можливість використання підземного гаража як довготривалого аварійного укриття.

Додамо, в Україні розпочалося будівництво найбільшої підземної лікарні за €2,5 млн. Спеціальний медичний комплекс з кількома операційними блоками матиме площу 600 квадратних метрів. На проєкт уже зібрали €750 тисяч, а завершити його планують до лютого 2027 року.