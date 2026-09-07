Росія пошкодила або знищила майже 2,7 тис. медичних об'єктів в Україні

Станом на 1 вересня 2026 року в Україні підтверджено пошкодження або знищення 2 687 об'єктів, що входять до складу 854 закладів охорони здоров'я. Повністю зруйновані 340 об'єктів у складі 127 медзакладів.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Найбільше пошкоджених і зруйнованих медичних об'єктів зафіксовано у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях.

На сьогодні повністю відновлено 752 об'єкти медичної інфраструктури, ще 317 — частково. Водночас 87 об'єктів після повного відновлення знову зазнали пошкоджень.

Наразі медична допомога надається на 1 639 об'єктах, ще 187 працюють частково. Роботу 241 об'єкта довелося перенести в інше місце.

Дані про масштаби руйнувань у Маріуполі та на інших тимчасово окупованих територіях залишаються неповними через неможливість перевірити стан об'єктів.

Російські атаки також призвели до втрат транспорту екстреної медичної допомоги. Від початку повномасштабної війни знищено 345 автомобілів швидкої допомоги, ще 225 пошкоджено та 80 захоплено.

Паралельно МОЗ перевіряє готовність лікарень до опалювального сезону 2026-2027 років, зокрема їхню здатність працювати під час тривалих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням.

Нагадаємо, у травні 2025 року в Україні було відомо про понад 2,3 тис. пошкоджених або зруйнованих об'єктів медичної інфраструктури. На той момент уже вдалося відновити понад тисячу об'єктів — 700 повністю та 312 частково.