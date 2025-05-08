Україна відновила понад тисячу медичних закладів, зруйнованих через війну

З початку повномасштабної війни Росія зруйнувала або пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України, однак завдяки спільним зусиллям держави та міжнародних партнерів уже відновлено понад тисячу закладів, зокрема у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З цієї кількості 2020 будівель отримали часткові ушкодження, ще 305 зруйновані повністю. Найбільше постраждали медичні заклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Водночас, завдяки злагодженій роботі держави, місцевої влади та міжнародних партнерів уже вдалося повністю відновити 700 медичних об’єктів, ще 312 — частково. Серед них — ключові лікарні та центри первинної медичної допомоги в особливо вразливих регіонах.

Таким чином, понад тисяча відновлених закладів уже знову приймають пацієнтів.

Атаки російської армії також спрямовані на карети швидкої допомоги. За час війни пошкоджено 116 автомобілів екстреної допомоги, 274 — знищено, ще 80 — захоплено.

Додамо, на відновлення української медичної системи протягом найближчих 10 років потрібно понад 14 млрд доларів, оскільки Росія не лише зруйнувала лікарні, а намагається знищити "швидкі", аптеки, вивозить обладнання та ліки.