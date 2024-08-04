Франція відбудує три лікарні на Чернігівщині

Чернігівська обласна військова адміністрація та французьке агентство "Expertise France" уклали угоду про співпрацю, спрямовану на відновлення трьох медичних закладів у Чернігівській області. Цей проект має на меті покращення доступу населення до медичних послуг на фоні тривалого конфлікту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з угодою, Франція допоможе відновити Чернігівську обласну дитячу лікарню, Чернігівську обласну психоневрологічну лікарню та Ічнянську міську лікарню.

Плани відновлення включають:

Чернігівська обласна дитяча лікарня: Реконструкція підвального приміщення головного корпусу для створення укриття, яке буде обладнане апаратами штучної вентиляції легенів та необхідним медичним обладнанням.

Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня: Відновлення підвального приміщення та реконструкція медичної свердловини для покращення водопостачання.

Ічнянська міська лікарня: Капітальний ремонт частини двоповерхової будівлі стаціонару, зокрема хірургічного блоку.

З початку повномасштабної війни Чернігівщина була піддана регулярним обстрілам і бомбардуванням, що призвело до серйозних пошкоджень медичної інфраструктури. Російські атаки знищили 68 медичних об'єктів і повністю зруйнували 8. Наразі в області відновлено 38 медичних об'єктів, ще 19 – частково.

Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров зазначив, що міжнародна підтримка України, зокрема з боку Франції, є надзвичайно важливою. Він підкреслив, що завдяки таким партнерам Україна може ефективно протидіяти викликам війни та розвивати свою медичну систему.

"Відновлення лікарень на Чернігівщині – це лише один з компонентів підтримки від міжнародних партнерів", – наголосив Дубров.

В Україні відновили 884 медзакладів

В МОЗ нагадують, що в різних областях України повністю та/або частково відновлено 884 об’єкти медичних закладів. З них 523 об’єкти відновлені повністю, а 361 — частково. Це медичні заклади на звільнених територіях, а також ті, що зазнали незначних ушкоджень, таких як вибиті вікна, зруйновані дахи, пошкоджені фасади тощо. Найбільше об’єктів відновлено у Харківській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

За понад два роки повномасштабної війни в Україні ворог пошкодив 1642 об’єкти медзакладів та ще 214 — зруйнував вщент. Найбільших втрат зазнали медзаклади у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Хероснській та Запорізькій областях.

Додамо, на відновлення української медичної системи протягом найближчих 10 років потрібно понад 14 млрд доларів, оскільки Росія не лише зруйнувала лікарні, а намагається знищити “швидкі”, аптеки, вивозить обладнання та ліки.