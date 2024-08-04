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Франция отстроит три больницы на Черниговщине

Франция отстроит три больницы на Черниговщине
Три больницы Черниговской области будут восстановлены с помощью французских партнеров. Фото: МОЗ

Черниговская областная военная администрация и французское агентство "Expertise France" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на восстановление трех медицинских учреждений в Черниговской области. Целью проекта является улучшение доступа населения к медицинским услугам на фоне длительного конфликта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно соглашению Франция поможет восстановить Черниговскую областную детскую больницу, Черниговскую областную психоневрологическую больницу и Ичнянскую городскую больницу.

Планы восстановления включают в себя:

Черниговская областная детская больница: Реконструкция подвального помещения главного корпуса для создания укрытия, оборудованного аппаратами искусственной вентиляции легких и необходимым медицинским оборудованием.

Черниговская областная психоневрологическая больница: Восстановление подвального помещения и реконструкция скважины для улучшения водоснабжения.

Ичнянская городская больница: Капитальный ремонт части двухэтажного здания стационара, в том числе хирургического блока.

С начала полномасштабной войны Черниговщина была подвергнута регулярным обстрелам и бомбардировкам, что привело к серьезным повреждениям медицинской инфраструктуры. Российские атаки уничтожили 68 медицинских объектов и полностью разрушили 8. В настоящее время в области восстановлено 38 медицинских объектов, еще 19 – частично.

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров отметил, что международная поддержка Украины, в частности со стороны Франции, чрезвычайно важна. Он подчеркнул, что благодаря таким партнерам, Украина может эффективно противодействовать вызовам войны и развивать свою медицинскую систему.

"Восстановление больниц в Черниговской области — это лишь один из компонентов поддержки от международных партнеров", — подчеркнул Дубров.

В Украине восстановили 884 медучреждения

В Минздраве напоминают, что в разных областях Украины полностью и/или частично восстановлено 884 объекта медицинских учреждений. Из них   523 объекта восстановлены полностью, а 361 — частично. Это медицинские учреждения на освобожденных территориях, а также испытавшие незначительные повреждения, такие как выбитые окна, разрушенные крыши, поврежденные фасады и т.д. Больше всего объектов восстановлено в Харьковской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях.

За два года полномасштабной войны в Украине враг повредил   1642 объекта медучреждений и еще 214   — разрушил до основания. Наибольшие потери понесли медучреждения в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Хероснской и Запорожской областях.

Добавим, на восстановление украинской медицинской системы в течение ближайших 10 лет потребуется более 14 млрд долларов, поскольку Россия не только разрушила больницы, но пытается уничтожить скорые, аптеки, вывозить оборудование и лекарства.

Автор:
Татьяна Гойденко