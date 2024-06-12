Для восстановления украинской медсистемы нужно $14 млрд и 10 лет – Ляшко

На восстановление украинской медицинской системы в течение ближайших 10 лет нужно более 14 млрд долларов, поскольку Россия не только разрушила больницы, но пытается уничтожить "скорые", аптеки, вывозить оборудование и лекарства.

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Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко на Международной конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине.

"Цена восстановления медицинской сферы Украины после последствий полномасштабной войны, которые зафиксированы уже сейчас, составляет более 14 миллиардов долларов на ближайшие 10 лет. Однако Россия пытается уничтожить не только наши больницы, но и разрушает наши "скорые", аптеки, вывозит оборудование и лекарства, убивает наших медиков. Общие потери медицинской сферы от войны колоссальные – это не менее 17,8 миллиарда долларов", – отметил Ляшко.

Добавим, что РФ повредила 161 авто "скорой", 261 автомобиль экстренной помощи уничтожила, а еще 125 захватила.

Он напомнил, что в результате вражеских обстрелов повреждено 1618 медучреждений, а 214 разрушены полностью. Больше всего пострадали больницы Харьковской, Донецкой, Николаевской и других областей.

Министр здравоохранения подчеркнул критическую важность поддержки международных партнеров для функционирования и развития украинской системы бесплатной медпомощи. В частности, сотрудничество с ВОЗ помогает проводить реформы и обеспечивать население медуслугами в условиях войны.

Три приоритета Минздрава

Ляшко также представил Стратегию сферы здравоохранения. Министерство здравоохранения сосредоточено на трех приоритетах: обеспечение качества, доступности и безвозмездности медицинской помощи.

Несмотря на войну, медицинская реформа не остановилась, а наоборот получила новый импульс с учетом требований военного времени. Была создана состоятельная сеть больниц, в которую вошли 562 медицинских учреждения. Это позволило более правильно распределять ограниченные денежные ресурсы. Объем гарантированных медицинских услуг для украинцев не был уменьшен, а наоборот, в 2024 году Программа медицинских гарантий расширилась, выделено почти 159 млрд гривен, что на 16 млрд больше, чем в прошлом.

По его словам, из-за войны около 250 000 пациентов ежегодно нуждаются в качественной реабилитационной помощи. Минздрав развивает реабилитационную сеть на базе кластерных и сверхкластерных больниц для обеспечения равномерного доступа к реабилитации по всей стране. В 2024 году пропускная способность реабилитационной системы Украины составляет почти 10 тысяч терапевтических сессий в день, что в три раза больше, чем в начале 2022 года.

В Украине отстроили более 500 медучреждений

Несмотря на системные атаки России, в Украине уже удалось полностью восстановить 510 объектов медицинской инфраструктуры, поврежденных в результате войны.

Кроме того, еще 355 медучреждений частично отстроены или находятся в процессе восстановительных работ. Больше всего отремонтированных заведений расположены в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Напомним, в результате войны, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны. В то же время в ВОЗ считают, что в зоне риска 10 миллионов граждан. У них может развиться та или иная форма психического расстройства.