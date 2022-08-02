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Из-за войны более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи
По прогнозам Министерства здравоохранения, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы уже прогнозируем в абсолютном выражении количество людей, которые будут иметь психические расстройства по результатам этой войны - это более 15 млн человек. Это те люди, которые будут нуждаться как минимум в психологической поддержке", - говорит Ляшко.
Он отметил, что война будет оказывать существенное влияние на психическое состояние людей, даже тех, которым кажется, что они устойчиво переживают военные последствия, но такое представление исключительно мифическое.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что искусственный интеллект Elomia предоставляет бесплатную психологическую помощь украинцам 24/7.