Украина восстановила более тысячи медицинских учреждений, разрушенных из-за войны войны

С начала полномасштабной войны Россия разрушила или повредила более 2300 объектов медицинской инфраструктуры Украины, однако благодаря совместным усилиям государства и международных партнеров уже восстановлено более тысячи учреждений, в том числе в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Из этого количества 2020 построек получили частичные повреждения, еще 305 разрушены полностью. Больше всего пострадали медицинские учреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожье.

В то же время, благодаря слаженной работе государства, местных властей и международных партнеров уже удалось полностью восстановить 700 медицинских объектов, еще 312 — частично. Среди них – ключевые больницы и центры первичной медицинской помощи в особо уязвимых регионах.

Таким образом, более тысячи восстановленных учреждений уже снова принимают пациентов.

Атаки русской армии также направлены на кареты скорой помощи. За время войны повреждены 116 автомобилей экстренной помощи, 274 — уничтожены, еще 80 — захвачены.

Добавим, на восстановление украинской медицинской системы в ближайшие 10 лет нужно более 14 млрд долларов, поскольку Россия не только разрушила больницы, но пытается уничтожить "скорые", аптеки, вывозит оборудование и лекарства.