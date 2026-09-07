Россия повредила или уничтожила около 2,7 тыс. медицинских объектов в Украине

По состоянию на 1 сентября 2026 г. в Украине подтверждено повреждение или уничтожение 2 687 объектов, входящих в состав 854 заведений здравоохранения. Полностью разрушены 340 объектов в составе 127 медучреждений.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на Правительственный портал .

Больше всего поврежденных и разрушенных медицинских объектов зафиксировано в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях.

На сегодняшний день полностью восстановлено 752 объекта медицинской инфраструктуры, еще 317 — частично. В то же время 87 объектов после полного восстановления снова получили повреждения.

В настоящее время медицинская помощь предоставляется на 1639 объектах, еще 187 работают частично. Работу 241 объекта пришлось перенести в другое место.

Данные о масштабах разрушений в Мариуполе и других временно оккупированных территориях остаются неполными из-за невозможности проверить состояние объектов.

Российские атаки также привели к потерям транспорта экстренной медицинской помощи. С начала полномасштабной войны уничтожены 345 автомобилей скорой помощи, еще 225 повреждены и 80 захвачены.

Параллельно Минздрав проверяет готовность больниц к отопительному сезону 2026-2027 годов, в частности, их способность работать во время длительных перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением.

Напомним, в мае 2025 года в Украине было известно более 2,3 тыс. поврежденных или разрушенных объектов медицинской инфраструктуры. На тот момент уже удалось восстановить более тысячи объектов – 700 полностью и 312 частично.