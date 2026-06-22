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У двох лікарнях Чернігова облаштували захищені підземні комплекси (ФОТО)

лікарня у Чернігові, укриття
Дві обласні лікарні Чернігова отримали захищені медичні комплекси / Міністерство охорони здоров’я України

У Чернігівській обласній дитячій та обласній психоневрологічній лікарнях запрацювали підземні укриття загальною площею 1450 м². Об'єкти укомплектували медичним обладнанням для безперервного лікування пацієнтів під час повітряних атак.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я

"Створення сучасних укриттів у медичних закладах дозволяє забезпечити безперервність надання медичної допомоги навіть під час повітряних тривог та інших безпекових загроз, що особливо важливо для регіонів, які постійно зазнають російських атак ", — зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

У Чернігівській обласній дитячій лікарні капітально облаштували укриття площею 730 м². У приміщенні розмістили операційну для невідкладної хірургічної допомоги та відділення інтенсивної терапії. Сховище забезпечили медичним обладнанням, серед якого; апарати для анестезії та штучної вентиляції легень; монітори життєвих показників; діагностичні прилади; хірургічні інструменти; системи стерилізації.

Фото 2 — У двох лікарнях Чернігова облаштували захищені підземні комплекси (ФОТО)
Фото: Міністерство охорони здоров’я України

У Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні збудували підземне укриття площею 720 м².

У межах цього ж проєкту провели реконструкцію системи водопостачання закладу. Роботи включали; буріння нової свердловини; встановлення станції водопідготовки; капітальний ремонт двох водонапірних веж.

Фото 3 — У двох лікарнях Чернігова облаштували захищені підземні комплекси (ФОТО)
Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Наразі Чернігівська обласна дитяча лікарня співпрацює з університетською лікарні Лілля, а Чернігівська психоневрологічна лікарня — з університетською лікарнею Німа. Восени українські фахівці поїдуть на професійні стажування у Францію.

Улітку заплановано завершення реконструкції хірургічного та реанімаційного відділень Ічнянської міської лікарні. У Ніжині розпочалося будівництво хірургічного корпусу місцевої лікарні.

Проєкти реалізували за підтримки Expertise France в Україні в межах програми APPUI Santé. Фінансування надав Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Французької Республіки (CDCS) на запит Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Чернігівська обласна військова адміністрація та французьке агентство "Expertise France" уклали угоду про співпрацю, спрямовану на відновлення трьох медичних закладів у Чернігівській області.

Автор:
Тетяна Ковальчук