Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

--0,01

EUR

51,46

+0,01

Наличный курс:

USD

45,00

44,90

EUR

52,00

51,77

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В двух больницах Чернигова обустроили защищенные подземные комплексы (ФОТО)

больница в Чернигове, укрытие
Две областные больницы Чернигова получили защищенные медицинские комплексы / Министерство охраны здоровья Украины

В Черниговской областной детской и областной психоневрологической больницах заработали подземные укрытия общей площадью 1450 м2. Объекты укомплектовали медицинским оборудованием для непрерывного лечения пациентов во время воздушных атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Создание современных укрытий в медицинских учреждениях позволяет обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи даже во время воздушных тревог и других угроз безопасности, что особенно важно для регионов, постоянно подвергающихся российским атакам", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Черниговской областной детской больнице капитально обустроили укрытие площадью 730 м2. В помещении разместили операционную для неотложной хирургической помощи и отделение интенсивной терапии. Хранилище снабдили медицинским оборудованием, среди которого; аппараты для анестезии и искусственной вентиляции легких; мониторы жизненных показателей; диагностические приборы; хирургические инструменты; системы стерилизации

Фото 2 — В двух больницах Чернигова обустроили защищенные подземные комплексы (ФОТО)
Фото: Министерство здравоохранения Украины

В Черниговской областной психоневрологической больнице построили подземное укрытие площадью 720 м2.

В рамках этого же проекта была проведена реконструкция системы водоснабжения заведения. Работы включали; бурение новой скважины; установка станции водоподготовки; капитальный ремонт двух водонапорных башен.

Фото 3 — В двух больницах Чернигова обустроили защищенные подземные комплексы (ФОТО)
Фото: Министерство здравоохранения Украины

Черниговская областная детская больница сотрудничает с университетской больнице Лилля, а Черниговская психоневрологическая больница — с университетской больницей Нима. Осенью украинские специалисты поедут на профессиональную стажировку во Францию.

Летом запланировано завершение реконструкции хирургического и реанимационного отделений Ичнянской городской больницы. В Нежине начато строительство хирургического корпуса местной больницы.

Проекты реализовали при поддержке Expertise France в Украине в рамках программы APPUI Santé. Финансирование предоставил Центр кризисной поддержки Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики (CDCS) по запросу Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, в августе 2024 года Черниговская областная военная администрация и французское агентство "Expertise France" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на восстановление трех медицинских учреждений в Черниговской области .

Автор:
Татьяна Ковальчук