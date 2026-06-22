В двух больницах Чернигова обустроили защищенные подземные комплексы (ФОТО)

В Черниговской областной детской и областной психоневрологической больницах заработали подземные укрытия общей площадью 1450 м2. Объекты укомплектовали медицинским оборудованием для непрерывного лечения пациентов во время воздушных атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Создание современных укрытий в медицинских учреждениях позволяет обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи даже во время воздушных тревог и других угроз безопасности, что особенно важно для регионов, постоянно подвергающихся российским атакам", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Черниговской областной детской больнице капитально обустроили укрытие площадью 730 м2. В помещении разместили операционную для неотложной хирургической помощи и отделение интенсивной терапии. Хранилище снабдили медицинским оборудованием, среди которого; аппараты для анестезии и искусственной вентиляции легких; мониторы жизненных показателей; диагностические приборы; хирургические инструменты; системы стерилизации

Фото: Министерство здравоохранения Украины



В Черниговской областной психоневрологической больнице построили подземное укрытие площадью 720 м2.

В рамках этого же проекта была проведена реконструкция системы водоснабжения заведения. Работы включали; бурение новой скважины; установка станции водоподготовки; капитальный ремонт двух водонапорных башен.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

Черниговская областная детская больница сотрудничает с университетской больнице Лилля, а Черниговская психоневрологическая больница — с университетской больницей Нима. Осенью украинские специалисты поедут на профессиональную стажировку во Францию.

Летом запланировано завершение реконструкции хирургического и реанимационного отделений Ичнянской городской больницы. В Нежине начато строительство хирургического корпуса местной больницы.

Проекты реализовали при поддержке Expertise France в Украине в рамках программы APPUI Santé. Финансирование предоставил Центр кризисной поддержки Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики (CDCS) по запросу Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, в августе 2024 года Черниговская областная военная администрация и французское агентство "Expertise France" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на восстановление трех медицинских учреждений в Черниговской области .