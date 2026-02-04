Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Укрытие, больницы и водопровод: 21 новый проект восстановления согласован для прифронтовых областей

замминистра Алексей Рябыкин
Замминистра Алексей Рябыкин провел заседание Экспертной рабочей группы. / Министерство развития общин и территорий Украины

В рамках Программы восстановления Украины III (транш В) была отобрана дежурная группа из 21 проекта на общую сумму 100 млн грн, которые будут реализованы в трех областях. Это результат совместной работы правительства Украины и Европейского инвестиционного банка, направленный на восстановление социальной инфраструктуры там, где это сейчас необходимо.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Процесс отбора проходит через DREAM, что гарантирует открытость каждого шага. Как отметил замминистра Алексей Рябыкин, экспертная рабочая группа проводится комплексную оценку проектов с учетом позиции областных военных администраций.

"Большинство проектов касается строительства укрытий, ремонта медицинских учреждений, а также восстановления и модернизации систем тепло- и водоснабжения. Все проекты, поддержанные рабочей группой, передаются на согласование Европейскому инвестиционному банку", - пояснил он.

Финансирование проектов осуществляется в рамках Программы восстановления Украины III (транш В), реализуемой Правительством Украины совместно с Европейским инвестиционным банком. Общая сумма сделки составляет 100 млн. евро. Денежные средства направляются на восстановление социальной инфраструктуры в регионах, пострадавших от российской военной агрессии, а также на поддержку общин, которые испытали значительную нагрузку из-за увеличения количества внутренне перемещенных лиц.

Какие проекты получили "зеленый свет"?

На этот раз акцент сделан на трех областях, которые находятся под постоянным давлением:

  • Сумская область (8 проектов). Основные усилия будут направлены на реконструкцию больниц в Конотопе и Ахтырке, строительство укрытий в Сумах и Дубовязовке, а также капитальный ремонт водопроводов в Тростянце и очистных сооружений в Глухове;
  • Харьковская область (9 проектов). Здесь приоритетом стали аварийное восстановление больниц в Харькове, Дергачах и Балаклее, ремонт школ в Печенегах и Берестине, а также масштабное обновление водопроводных сетей в Слободской и Балаклейской общинах;
  • Черниговская область (6 проектов). Общины получат средства на новые укрытия в школах, садах и больницах Березны, Ични, Бобровицы и Остра. Также запланировано строительство водопровода в Городне и модернизацию канализации в Нежине.

Следует отметить, что это лишь часть большой работы. Ранее было одобрено 45 проектов в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В общей сложности общины подали уже 223 заявки на сумму 9,4 млрд гривен.

Напомним, в ноябре 2025 года экспертная рабочая группа согласовала финансирование еще девяти проектов общин в рамках программы восстановления Украины III на общую сумму 100 млн евро.

Автор:
Татьяна Ковальчук