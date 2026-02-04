Укрытие, больницы и водопровод: 21 новый проект восстановления согласован для прифронтовых областей

В рамках Программы восстановления Украины III (транш В) была отобрана дежурная группа из 21 проекта на общую сумму 100 млн грн, которые будут реализованы в трех областях. Это результат совместной работы правительства Украины и Европейского инвестиционного банка, направленный на восстановление социальной инфраструктуры там, где это сейчас необходимо.

Процесс отбора проходит через DREAM, что гарантирует открытость каждого шага. Как отметил замминистра Алексей Рябыкин, экспертная рабочая группа проводится комплексную оценку проектов с учетом позиции областных военных администраций.

"Большинство проектов касается строительства укрытий, ремонта медицинских учреждений, а также восстановления и модернизации систем тепло- и водоснабжения. Все проекты, поддержанные рабочей группой, передаются на согласование Европейскому инвестиционному банку", - пояснил он.

Финансирование проектов осуществляется в рамках Программы восстановления Украины III (транш В), реализуемой Правительством Украины совместно с Европейским инвестиционным банком. Общая сумма сделки составляет 100 млн. евро. Денежные средства направляются на восстановление социальной инфраструктуры в регионах, пострадавших от российской военной агрессии, а также на поддержку общин, которые испытали значительную нагрузку из-за увеличения количества внутренне перемещенных лиц.

Какие проекты получили "зеленый свет"?

На этот раз акцент сделан на трех областях, которые находятся под постоянным давлением:

Сумская область (8 проектов). Основные усилия будут направлены на реконструкцию больниц в Конотопе и Ахтырке, строительство укрытий в Сумах и Дубовязовке, а также капитальный ремонт водопроводов в Тростянце и очистных сооружений в Глухове;

Следует отметить, что это лишь часть большой работы. Ранее было одобрено 45 проектов в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В общей сложности общины подали уже 223 заявки на сумму 9,4 млрд гривен.

Напомним, в ноябре 2025 года экспертная рабочая группа согласовала финансирование еще девяти проектов общин в рамках программы восстановления Украины III на общую сумму 100 млн евро.