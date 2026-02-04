Укриття, лікарні та водогін: 21 новий проєкт відновлення погоджено для прифронтових областей

В межах Програми відновлення України III (транш В) було відібрано чергову групу з 21 проєкту на загальну суму 100 млн грн, які будуть реалізовані у трьох областях. Це результат спільної роботи уряду України та Європейського інвестиційного банку, спрямований на відновлення соціальної інфраструктури там, де це зараз найнеобхідніше.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Процес відбору проходить через систему DREAM, що гарантує відкритість кожного кроку. Як зазначив заступник міністра Олексій Рябикін, експертна робоча група проводиться комплексну оцінку проєктів з урахуванням позиції обласних військових адміністрацій.

"Більшість проєктів стосується будівництва укриттів, ремонту медичних закладів, а також відновлення і модернізації систем тепло- та водопостачання. Усі проєкти, підтримані робочою групою, передаються на погодження Європейському інвестиційному банку", — пояснив він.

Фінансування проєктів здійснюється в рамках Програми відновлення України III (транш В), яку реалізує Уряд України спільно з Європейським інвестиційним банком. Загальна сума угоди становить 100 млн євро. Кошти спрямовуються на відновлення соціальної інфраструктури у регіонах, що постраждали від російської військової агресії, а також на підтримку громад, які зазнали значного навантаження через збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб.

Які проєкти отримали "зелене світло"?

Цього разу акцент зроблено на трьох областях, що перебувають під постійним тиском:

Сумська область (8 проєктів). Основні зусилля спрямують на реконструкцію лікарень у Конотопі та Охтирці, будівництво укриттів у Сумах та Дубов’язівці, а також капітальний ремонт водогонів у Тростянці та очисних споруд у Глухові;

(9 проєктів). Тут пріоритетом стали аварійне відновлення лікарень у Харкові, Дергачах та Балаклії, ремонт шкіл у Печенігах та Берестині, а також масштабне оновлення водопровідних мереж у Слобожанській та Балаклійській громадах;

(6 проєктів). Громади отримають кошти на нові укриття в школах, садочках та лікарнях Березни, Ічні, Бобровиці та Остра. Також заплановано будівництво водогону у Городні та модернізацію каналізації в Ніжині.

Варто зазначити, що це лише частина великої роботи. Раніше було схвалено 45 проєктів у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Загалом громади подали вже 223 заявки на суму 9,4 млрд гривень.

Нагадаємо,у листопаді 2025 року експертна робоча група погодила фінансування ще дев'ять проєктів громад у межах “Програми відновлення України III” на загальну суму 100 млн євро.