Уряд знову розглядає часткове відкриття експорту газу

Кабінет міністрів повернувся до розгляду можливості частково відновити експорт природного газу українського видобутку. За попереднім сценарієм за кордон могли б дозволити продавати до 15% видобутого ресурсу, однак офіційного рішення уряду наразі немає.

Про це інформує Dilo з посиланням на ExPro.

На початку вересня уряд припинив розгляд цього питання та переніс його на весну 2027 року. Однак, за даними ExPro, до нього повернулися через подальше збільшення різниці між цінами на газ в Україні та Європі, а також потребу у валютній виручці.

У середині вересня природний газ в Україні торгується приблизно у 2,5 раза дешевше, ніж на європейському ринку. Європейські котирування зростають через низькі запаси у сховищах та війну на Близькому Сході, тоді як на українському ринку ціни знижуються.

Одночасно Україна вже виконала офіційний план із накопичення газу перед опалювальним сезоном. Наприкінці серпня у підземних сховищах було 14,6 млрд куб. м газу, а у вересні закачування продовжилося. За даними ExPro, запаси вже сягнули 15,25 млрд куб. м.

Додатковим фактором стало скорочення внутрішнього споживання. Зокрема, менше газу використовує промисловість через російські удари по підприємствах та портовій інфраструктурі, які обмежують виробництво й експорт продукції.

Учасники ринку вважають, що частковий експорт може дати видобувним компаніям додаткову виручку. Ці кошти, зокрема, можуть спрямовуватися на відновлення пошкоджених російськими атаками об'єктів та посилення захисту газовидобувної інфраструктури.

Раніше уряд розглядав модель, за якою експортувати дозволили б до 15% газу внутрішнього видобутку. За оцінкою ExPro, це може становити близько 250–260 млн куб. м на місяць.

Передбачалося, що газ для експорту продаватимуть через спеціальні аукціони на "Українській енергетичній біржі". У разі виникнення загрози енергетичній безпеці можливість експорту могли б оперативно закрити.

Наразі заборона на експорт природного газу з України продовжує діяти.

Нагадаємо, станом на 14 вересня газ на українському ринку торгувався у 2,5 раза дешевше за європейський. Різниця між котируваннями перевищила €50 за МВт·год, що стало найбільшим розривом із кінця 2022 року. Однією з причин такого дисбалансу ExPro називала ізоляцію українського ринку через заборону експорту.