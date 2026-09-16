Правительство снова рассматривает частичное открытие экспорта газа

Кабинет министров вернулся к рассмотрению возможности частично возобновить экспорт природного газа украинской добычи. По предварительному сценарию за границу могли бы разрешить продавать до 15% добытого ресурса, однако официального решения правительства пока нет.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на ExPro.

В начале сентября правительство прекратило рассмотрение этого вопроса и перенесло его на весну 2027 года. Однако, по данным ExPro, к нему вернулись из-за дальнейшего увеличения разницы между ценами на газ в Украине и Европе, а также потребностью в валютной выручке.

В середине сентября природный газ в Украине торгуется примерно в 2,5 раза дешевле, чем на европейском рынке. Европейские котировки растут из-за низких запасов в хранилищах и войны на Ближнем Востоке, в то время как на украинском рынке цены снижаются.

Одновременно Украина уже выполнила официальный план по накоплению газа перед отопительным сезоном. В конце августа в подземных хранилищах было 14,6 млрд. куб. м газа, а в сентябре закачка продолжилась. По данным ExPro, запасы уже достигли 15,25 млрд куб. м.

Дополнительным фактором явилось сокращение внутреннего потребления. В частности, меньше газа использует промышленность из-за российских ударов по предприятиям и портовой инфраструктуре, ограничивающих производство и экспорт продукции.

Участники рынка полагают, что частичный экспорт может дать добывающим компаниям дополнительную выручку. Эти средства, в частности, могут направляться на восстановление поврежденных российскими атаками объектов и усиление защиты газодобывающей инфраструктуры.

Ранее правительство рассматривало модель, по которой экспортировать позволили бы до 15% газа внутренней добычи. По оценке ExPro это может составить около 250-260 млн куб. м в месяц.

Предполагалось, что газ для экспорта будут продавать через специальные аукционы на Украинской энергетической бирже. В случае возникновения угрозы энергетической безопасности, возможность экспорта могли бы оперативно закрыть.

Пока запрет на экспорт природного газа из Украины продолжает действовать.

Напомним, по состоянию на 14 сентября газ на украинском рынке торговался в 2,5 раза дешевле европейского. Разница между котировками превысила €50 за МВтч, что стало наибольшим разрывом с конца 2022 года. Одной из причин такого дисбаланса ExPro называла изоляцию украинского рынка из-за запрета на экспорт.