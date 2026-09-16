За громкий шум от транспорта будут штрафовать на 17 тыс. грн: Рада приняла законопроект

Верховная Рада 16 сентября приняла за основу законопроект, вводящий ответственность за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

За законопроект №15358 проголосовал 261 народный депутат.

Документ предлагает ввести штрафы за превышение допустимого уровня шума двигателей и выхлопных систем.

Законопроект, в частности, направлен на устранение фактора акустической дезориентации сил ПВО и мобильных огневых групп из-за имитации звуков вражеских беспилотников.

За первое нарушение предлагается штраф 17 тысяч грн, за повторное в течение года – 34 тысяч грн с возможным лишением прав на 3-6 месяцев.

Под запрет хотят подвести, прежде всего, автомобили и мотоциклы с чрезмерно громкими или модифицированными выхлопными системами. Конкретного единого лимита в децибелах пока нет - допустимые уровни шума и методика их измерения еще должны быть четко определены.

Среди прочего предлагается учитывать категорию транспорта и отдельно установить более жесткие требования для ночного времени с 22:00 до 08:00.

Пока что законопроект принят только за основу - до второго чтения его положения еще могут изменить.

При этом народные депутаты Украины не поддержали № 15348, который должен был ввести большие штрафы за превышение скорости на дорогах.

Напомним, в Украине ужесточили ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения. Также на дороги вернули "фантомов" — специальные патрульные авто, которые снаружи не отличаются от обычных машин, но фиксируют нарушение скорости на дорогах.