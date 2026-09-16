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Дата публикации

Кредиторам РВС Банка выплатят 28,4 млн грн

гривны
Кредиторам РВС Банка выплатят 28,4 млн грн / Depositphotos

Фонд гарантирования вкладов физических лиц увеличил размер частичного удовлетворения требований кредиторов седьмой очереди АО "РВС Банк". После этого решения 2005 кредиторов смогут получить в общей сложности 28,44 млн грн.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на ФГВФЛ.

Указанная сумма составляет 15% от общего объема акцептованных требований кредиторов седьмой очереди банка.

Выплаты будут производиться в безналичной форме путем перечисления средств на счета кредиторов АО "РВС Банк".

Напомним, в августе 2026 года находящиеся в управлении Фонда гарантирования неплатежеспособные банки направили кредиторам более 269 млн грн. Основная часть средств пришлась на седьмую очередь: "Банк Сич" перечислил 202,7 млн грн, а "Проминвестбанк" - более 62,3 млн грн.

За первое полугодие 2026 года банки в ликвидации вернули кредиторам почти 3 млрд грн. По состоянию на 1 июля общая сумма удовлетворенных требований кредиторов за все время работы Фонда составила 77,7 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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