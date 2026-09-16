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Кредиторам РВС Банку виплатять 28,4 млн грн

гривні
Кредиторам РВС Банку виплатять 28,4 млн грн / Depositphotos

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб збільшив розмір часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги АТ "РВС Банк". Після цього рішення 2 005 кредиторів зможуть отримати загалом 28,44 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на ФГВФО.

Зазначена сума становить 15% від загального обсягу акцептованих вимог кредиторів сьомої черги банку.

Виплати проводитимуть у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів АТ "РВС Банк".

Нагадаємо, у серпні 2026 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування, спрямували кредиторам понад 269 млн грн. Основна частина коштів припала на сьому чергу: "Банк Січ" перерахував 202,7 млн грн, а "Промінвестбанк" — понад 62,3 млн грн.

За перше півріччя 2026 року банки у ліквідації повернули кредиторам майже 3 млрд грн. Станом на 1 липня загальна сума задоволених вимог кредиторів за весь час роботи Фонду становила 77,7 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко

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