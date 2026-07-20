Кредитори збанкрутілих банків отримали майже 3 млрд грн у першому півріччі

У січні-червні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 2 964,8 млн грн. Повернення коштів відбувається за рахунок продажу активів, погашення кредитів, доходів від цінних паперів та оренди майна банківських установ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів.

Найбільшу суму коштів серед ліквідованих фінустанов перерахував АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк"). Банк спрямував державі в особі ДП "Національний фонд інвестицій України" понад 1 048,1 млн грн як кредитору дев'ятої черги. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ця фінансова установа направила до державного бюджету понад 3 293,7 млн грн.

Розподіл виплат за чергами кредиторів

Значну частину коштів отримали представники сьомої черги, куди входять юридичні особи-клієнти банків, які не є пов'язаними з ними особами. Їм було виплачено 973,4 млн грн.

Ще 148,9 млн грн протягом пів року спрямували на задоволення вимог третьої черги. Ці кошти частково покривають витрати Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам згідно з профільним законодавством. Решту фінансових ресурсів розподілили між кредиторами інших черг.

У керівництві ФГВФО наголосили, що серед кредиторів ліквідованих банків присутні як державні структури, так і приватні підприємства. Кожне успішне стягнення заборгованості чи реалізація активів дозволяє повернути ресурси в реальний сектор економіки для підтримки бізнесу та виконання державних функцій.

Загальні підсумки роботи Фонду та заміна російських акціонерів

За весь час діяльності ФГВФО, станом на 1 липня 2026 року, банки в управлінні Фонду задовольнили вимоги кредиторів на загальну суму 77,7 млрд грн. З цієї суми близько 18,0 млрд грн спрямували забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн отримав Національний банк України, у тому числі через стягнення на предмет застави та майно поручителів.

Нагадаємо, що у травні 2022 року за рішенням РНБО Фонд замінив російські "материнські" структури "Промінвестбанку" та "МР Банку" в реєстрі кредиторів на державу Україна. Наразі держава одночасно є акціонером та кредитором дев'ятої черги цих установ. З початку повномасштабного вторгнення ФГВФО передав державі акції дочірніх структур російських держбанків на суму понад 27 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вкладникам збанкрутілих банків виплатили 18 млн грн гарантованого відшкодування у січні-червні 2026 року, при цьому у червні сума виплат перевищила 1,3 млн грн.