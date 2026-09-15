Неплатежеспособные банки в августе выплатили кредиторам почти 270 млн грн: кто больше всего

В августе 2026 года банки, находящиеся в ликвидации Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили на погашение требований кредиторов более 269 млн. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Кто заплатил больше всего

Из этой суммы 202,7 млн грн перечислил кредиторам 7-й очереди АО "Банк Сич". Среди них — юридические лица-клиенты, не связанные с банком.

Еще более 62,3 млн грн направили на удовлетворение требований кредиторов 7-й очереди ПАО "Проминвестбанк".

Еще 3,6 млн грн было направлено на погашение требований 3-й очереди. В частности, эти средства возместили расходы Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам. Остальные суммы выплатили кредиторам других очередей.

"Удовлетворение требований кредиторов является важной составляющей работы Фонда. Мы стремимся как можно эффективнее работать с активами банков в ликвидации, ведь каждая возвращаемая кредиторам гривня имеет важное экономическое значение", — заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай.

Общие показатели выплат

В целом по состоянию на 1 сентября 2026 года ликвидируемые банки погасили требования кредиторов на 77,9 млрд грн. Из этой суммы около 18 млрд грн получили обеспеченные кредиторы, в том числе 16,7 млрд грн – Национальный банк Украины.

Возврат средств производится за счет продажи и управления активами банков в ликвидации. Источниками выплат являются погашение кредитов, доходы от ценных бумаг, аренда имущества и другие поступления.

Напомним, в июле 2026 года в банки под управлением ФГВФЛ поступило 152,7 млн грн, большую часть из которых обеспечила продажа активов. Лидером по привлеченным финансам стало АО "Банк Сич" с результатом в 102,4 млн грн.