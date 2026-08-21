Банки-банкроты получили 152,7 млн грн от продажи активов: куда направят деньги и кто в лидерах

В июле 2026 года в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц поступило 152,7 млн грн, большую часть из которых обеспечила продажа активов. Лидером по привлеченным финансам стало АО "Банк Сич" с результатом в 102,4 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГВФЛ.

Источники поступлений

По данным Фонда, поступления сформировались из следующих источников:

реализация активов - 113,4 млн грн;

погашение кредитов - 21,4 млн грн;

доходы по ценным бумагам - 12,8 млн грн;

аренда имущества - 3,1 млн грн;

другие источники - 2 млн грн.

Рейтинг банков по уровню поступлений

Наибольшую сумму среди всех финучреждений в ликвидации привлекло АО "Банк Сич", реализация активов которого принесла 102,4 млн грн.

Также в лидерах по общему объему полученных средств в июле АО "МР Банк" - 15,2 млн грн и АО "Мегабанк" - 9,6 млн грн.

Куда направляют полученные деньги

Все средства, аккумулированные от продажи имущества и активами неплатежеспособных банков, направляются на погашение долгов перед их кредиторами. Расчеты производятся в порядке очередности, установленной статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ФГВФЛ и банки в его управлении направили в государственный бюджет Украины более 46,7 млрд. грн.