Нарушителей ПДД будут наказывать жестче и на дороги вернут "фантомов": какие изменения ждут водителей

В Украине усилят ответственность за систематические нарушения ПДД. Министерство внутренних дел Украины анонсировало возвращение "фантомов" — специальных патрульных авто, которые извне не отличаются от обычных машин, но фиксируют нарушение скорости на дорогах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

Он отметил, что только за первые недели августа в Украине зафиксировано более 1300 ДТП с пострадавшими.

Выговский анонсировал, что будет усилен контроль за превышением скорости. Он сообщил, что "фантомы", специальные патрульные автомобили, которые не отличаются от других, но оснащены системами фиксации нарушений скорости, которые работают, в частности, во время движения, вернутся на дороги.

"На этой неделе внедрим в работу десятки новых камер автоматической фиксации скорости. Локации, где они будут установлены, в ближайшее время обнародует патрульная полиция", - отметил глава МВД.

По его словам, речь также идет об усилении ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения.

"В приоритете и безопасность пассажирских перевозок и нормирование вопроса управления легким электротранспортом. МВД Украины совместно с народными депутатами Украины уже наработало ряд инициатив. Активизируем сотрудничество и рассчитываем на поддержку парламента", - добавил министр.

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий существенное повышение штрафов за превышение скорости. Согласно инициативе максимальное наказание может достигать 17 000 гривен.

Добавим, что после резонансных ДТП в Украине началась активная общественная дискуссия о том, какие именно штрафы, баллы или конфискация авто способны реально уменьшить смертность на дорогах. Анализ мировой практики показал, что во многих странах наказания за опасное управление значительно выше и часто дополняются штрафными баллами, риском быстрой потери водительского удостоверения или существенным подорожанием услуг страхования.