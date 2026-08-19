Порушників ПДР каратимуть жорсткіше і на дороги повернуть "фантомів": які зміни чекають водіїв

В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху. Міністерство внутрішніх справ України анонсувало повернення "фантомів" — спеціальних патрульних авто, які ззовні не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Він зауважив, що лише за перші тижні серпня в Україні зафіксовано понад 1300 ДТП із постраждалими людьми.

Вигівський анонсував, що буде посилено контроль за перевищенням швидкості,. Він повідомив, що "фантоми", спеціальні патрульні автомобілі, які не вирізняються з-поміж інших, але оснащені системами фіксації порушень швидкості, які працюють, зокрема, під час руху, повернуться на дороги.

"Цього тижня впровадимо в роботу десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція", - зазначив очільник МВС.

За його словами, також йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху.

"В пріоритеті й безпека пасажирських перевезень та унормування питання керування легким електротранспортом. МВС України спільно з народними депутатами України вже напрацювало ряд ініціатив. Активізуємо співпрацю та розраховуємо на підтримку парламенту", - додав міністр.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Згідно з ініціативою, максимальне покарання може сягати 17 000 гривень.

Додамо, після резонансних ДТП в Україні розпочалася активна суспільна дискусія про те, які саме штрафи, бали чи конфіскація авто спроможні реально зменшити смертність на дорогах. Аналіз світової практики показав, що в багатьох країнах покарання за небезпечне кермування є значно вищими та часто доповнюються штрафними балами, ризиком швидкої втрати посвідчення водія або суттєвим подорожчанням послуг страхування.